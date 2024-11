Leverkusen gegen Stuttgart live: Krasser Chancenwucher bei Bayer!

Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart im Liveticker: Meister gegen Vizemeister! Wer holt den Sieg im Topduell?

Von Aliena Rein

Leverkusen - Meister gegen Vizemeister! Zum Auftakt des neunten Bundesliga-Spieltags empfängt Bayer Leverkusen den VfB Stuttgart - eine Partie, die Spektakel verspricht.

Spielstand: Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 0:0 In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

46. Minute: Ohne personelle Änderungen geht es weiter. Dieses Mal stößt Leverkusen an.

Bayer Leverkusen dominiert das Topspiel gegen VfB Stuttgart

Halbzeit: Es ist das erwartet hitzige Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart! Was jedoch nicht unbedingt zu erwarten war, ist, dass nur der Deutsche Meister spielt. Es scheint aktuell nur eine Frage der Zeit, bis die Werkself entweder selbst trifft oder ein Eigentor des Vizemeisters erzwingt. Stuttgart hingegen findet bisher offensiv noch überhaupt nicht statt und muss in der zweiten Hälfte eine Schippe drauflegen.

Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart zur Pause noch torlos

45.+2: El Bilal checkt direkt vor der Trainerbank Frimpong weg, das bleibt aber ohne Konsequenzen. Stattdessen pfeift Siebert ab, es geht in die Pause!

45.+1: Es gibt noch einmal Ecke für Leverkusen, die sechste inzwischen - und wieder wird es brandgefährlich! Aus kurzer Distanz hält Nübel mit dem Oberschenkel.

45. Minute: Eine Minute gibt es obendrauf.

44. Minute: Boniface erwischt an der Strafraumgrenze den Ball nicht richtig. So landet die Kugel über Umwege bei Frimpong und bei Wirtz, die aber beide keinen richtigen Abschluss zustande bringen, bis Stuttgart die Kugel zur Seite klären kann.

42. Minute: Siebert zückt die nächste Gelbe Karte gegen einen Leverkusener. Mukiele räumt Millot von hinten ab und spielt zwar auch den Ball, geht aber ziemlich rabiat zur Sache.

Nordi Mukiele (2.v.l.) wird verwarnt. © Rolf Vennenbernd/dpa

41. Minute: Wieder ein gefährlicher Standard der Gastgeber! Das Leder landet auf dem ersten Pfosten, der folgende Kopfball von Tapsoba auf dem Querbalken.

39. Minute: Es ist Wahnsinn, was im Stuttgarter Strafraum abgeht. Erneut arbeitet sich die Werkself ins Zentrum des Sechzehners vor, ein VfBler drischt die Kugel ins Toraus. Bei dieser Wucht landet die Kugel irgendwann im eigenen Netz.

37. Minute: Nach einer Flanke von Grimaldo steht Wirtz bereit zum Einköpfen, doch Mittelstädt klärt zur Ecke.

34. Minute: Jetzt ist es Xhaka, der Rouault heftig in die Hacke tritt. Der Leverkusener kommt aber mit einer Ermahnung davon.

Bayer Leverkusen trifft, doch Boniface steht im Abseits

32. Minute: Der Ball zappelt im Netz, doch der Treffer zählt nicht! Erneut ist es Boniface, der einen Schritt zu früh startet. Er legt von verdächtig weit hinter der Grundlinie auf Frimpong ab, der gnadenlos einschiebt, doch schon ist die Fahne des Linienrichters oben.

30. Minute: Es gibt die erste Gelbe Karte der Partie, Robert Andrich stiefelt Karazor voll auf den Fuß.

28. Minute: Nächste gute Chance für Leverkusen! Nübel kann eine Hereingabe von linsk nicht festhalten, im Fünfmeterraum stochern gleich mehrere Spieler nach dem Ball. Am Ende kann Stuttgart klären, Boniface im Zentrum stand aber ohnehin im Abseits.

Victor Boniface ist ein Aktivposten im Leverkusener Spiel, steht aber immer wieder im Abseits. © INA FASSBENDER / AFP

26. Minute: Wirtz schickt Boniface, doch Vagnoman läuft dem Nigerianer den Ball ab.

25. Minute: Nächste Unterbrechung, dieses Mal schubst Andrich Karazor weg. Es wird nickelig auf dem Platz.

24. Minute: Freistoß für Leverkusen, nachdem sich El Bilal im Luftzweikampf unfair gegen Xhaka durchsetzt. Nach der Ausführung des Standards steht der durchstartende Boniface aber im Abseits.

21. Minute: Jetzt liegt Mukiele auf dem Boden, er wurde von Millot im Zweikampf unglücklich mit dem Ellbogen zwischen den Beinen erwischt. Nach einer kurzen Verschnaufpause kann es aber weitergehen für den Leverkusener.

18. Minute: Glück für den VfB! Eine Ecke von der Grimaldo landet auf dem Kopf von Tapsoba, der nur knapp am langen Pfosten vorbeizielt.

17. Minute: Frimpong arbeitet sich über das halbe Feld vor, sein Pass auf Wirtz auf der linken Seite ist aber nicht ganz präzise, wodurch Leverkusen das Momentum verliert.

Bayer Leverkusen drückt auf die Führung

16. Minute: Leverkusener Drangphase! Erneut wird es im Strafraum des VfB brenzlig.

15. Minute: Hincapie flankt von links in den Strafraum und wird dabei von Vagnoman abgeräumt. Trotzdem landet die Kugel bei Grimaldo, der es aus rund elf Metern versucht. Doch Nübel ist erneut zur Stelle, Rouault drischt den Ball weg.

13. Minute: Vagnoman schubst an der Außenlinie einen Leverkusener um, es gibt Freistoß tief in der eigenen Hälfte für die Hausherren.

12. Minute: Erste große Chance des Spiels! Ein Stuttgarter Pass in der eigenen Hälfte ist nicht ganz präzise. Frimpong spritzt gedankenschnell dazwischen und geht auf Nübel zu, der sich ganz lang macht und den Schuss von halblinks abwehren kann.

10. Minute: Erste Ecke für Leverkusen, Chase kann per Kopf klären.

8. Minute: Die Minuten in Überzahl hat Leverkusen genutzt, sich immer wieder in die Nähe des Stuttgarter Strafraums vorgearbeitet. Gefährlich wurde es aber noch nicht.

8. Minute: Jetzt ist der Wechsel auch offiziell durch, Fabian Rieder kommt für Jamie Leweling. Ist das bitter für den VfB!

5. Minute: Es scheint tatsächlich nicht weiterzugehen für den Neu-Nationalspieler, zusammen mit den Betreuern verlässt er das Feld.

Jamie Leweling kann nicht weitermachen. © INA FASSBENDER / AFP

4. Minute: Schon nach drei Minuten muss die Partie unterbrochen werden. Leweling fasst sich beim Sprinten an den Oberschenkel, das sieht nach einer Muskelverletzung aus.

2. Minute: Bayer startet aktiv, Wirtz setzt sich im Mittelfeld gegen zwei Stuttgarter durch. Er schickt Frimpong, der steht aber im Abseits.

Der Ball rollt zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart

Anpfiff: Los geht's! Schiedsrichter Daniel Siebert gibt den Ball in der ausverkauften BayArena frei.

20.26 Uhr: Es ist angerichtet! Die Mannschaften machen sich im Spielertunnel bereit.

20.10 Uhr: Xabi Alonso lobt die Qualität des VfB Stuttgart

Xabi Alonso stieß ins gleiche Horn wie Hoeneß: "Wir kennen Stuttgart sehr gut, sie kennen uns auch sehr gut, wir erwarten ein sehr intensives Spiel, interessant für die Zuschauer", erklärte der Leverkusen-Trainer und hob die Qualität des Gegners hervor. Mit Martin Terrier fehlt ein Stammspieler der Leverkusener nicht nur in der Startelf, sondern auch im Kader. "Er fühlte sich gestern nicht so gut. Hoffentlich ist er am Dienstag zurück gegen Liverpool", begründete Alonso.

20.05 Uhr: Sebastian Hoeneß kennt den Gegner bereits gut

Für Sebastian Hoeneß ist es Zeit, dass sein Team endlich einen Sieg gegen den Deutschen Meister einfährt: Wir haben oft gut ausgesehen, weil wir mutig waren und uns was zugetraut haben, auch in Leverkusen. Das wird der Schlüssel sein", sagte der Coach am DAZN-Mikrofon. Viel Zeit, sich konkret auf das Spiel vorzubereiten, gab es durch den Einsatz im DFB-Pokal am Dienstag aber nicht. "Trainingszeit gibts kaum noch auf dem Platz, aber natürlich haben wir uns Leverkusen angeschaut. Aber dadurch, dass wir so oft schon gegeneinander gespielt haben, glaube ich zu wissen und er [Xabi Alonso, Anm. d. Red.] auch, wie wir spielen wollen", erklärte Hoeneß.

19.55 Uhr: VfB-Kapitän Atakan Karazor erwartet ein hitziges Spiel

"Heute treffen zwei offensiv ausgerichtete Mannschaften aufeinander, es wird für die Zuschauer ein spannende Spiel werden", sagte VfB Stuttgarts Spielführer Atakan Karazor, der ein "hitziges Spiel" erwartet, vor der Partie bei DAZN. "Wir haben richtig Bock auf das Spiel. Wir wissen, was auf uns zukommt, haben immer ein gutes Gesicht gezeigt. Der Trainer hat uns gut eingestellt, wir werden mit einem heißen Herz spielen, aber müssen einen kühlen Kopf bewahren.

Atakan Karazor hat "richtig Bock" auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen. © Jan-Philipp Strobel/dpa

19.40 Uhr: So startet der VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen

Noch stärker wechselt Sebastian Hoeneß aufseiten der Gäste durch! Der VfB-Coach lässt im Vergleich zum 2:1-Erfolg gegen Kaiserslautern nur drei Spieler erneut starten, acht Profis müssen Platz auf der Bank nehmen. Die Glücklichen, die erneut in der Startelf stehen, sind Rouault, Chase und Kapitän Karazor.

19.35 Uhr: Diese Elf schickt Xabi Alonso auf den Platz

Die Aufstellungen sind da! Wie erwartet rotiert Xabi Alonso kräftig durch. Im Vergleich zum 3:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen Elversberg bringt der 42-Jährige sieben Neue. Lediglich die Verteidiger Tapsoba, Tah und Mukiele dürfen genau wie Mittelfeldantreiber Granit Xhaka erneut starten.

19 Uhr: Gegen diesen "Leverkusen-Fluch" kämpft Stuttgart an

Der VfB Stuttgart hat schon seit 2018 nicht mehr gegen Leverkusen gewinnen können. Dabei waren die Roten jedoch keinesfalls chancenlos - im Gegenteil! Fünfmal trafen Leverkusen und Stuttgart aufeinander, seitdem Alonso und Hoeneß ihre jeweilen Teams trainieren. Und in diesen fünf Spielen ging Stuttgart insgesamt sechsmal in Führung - ohne sie auch nur ein einziges Mal ins Ziel zu bringen! Die Mission für das heutige Match ist also klar.

Bayer Leverkusen holte in den vergangenen fünf Spielen gegen den VfB Stuttgart insgesamt sechsmal einen Rückstand auf. © Bernd Thissen/dpa

18.30 Uhr: VfB Stuttgart droht den Anschluss zu verlieren

Sebastian Hoeneß will allerdings nicht nur die tolle Stimmung in Leverkusen genießen, sondern auch Zählbares zurück ins Schwabenland entführen - sonst droht der VfB, den Anschluss an die Europapokal-Ränge zu verlieren. Aktuell liegen beide Teams tabellarisch fünf Plätze auseinander, Stuttgart auf Rang acht muss aufpassen, nicht in die untere Tabellenhälfte abzurutschen und das Ziel Europäisches Geschäft aus den Augen zu verlieren. Dennoch hat der VfB nur drei Punkte weniger als Leverkusen auf Rang drei - entsprechend eng es in der oberen Tabellenhälfte zu, entsprechend wichtig sind die Punkte, die gegen die direkte Konkurrenz eingefahren werden. Beide Teams werden also alles reinwerfen, es könnte erneut heiß hergehen auf dem Platz.

Im Supercup lieferten sich beide Teams ein hitziges Match. © Bernd Thissen/dpa

17.55 Uhr: So ist die Personallage bei Stuttgart

Im Gegensatz zu seinem Kollegen an der Leverkusener Seitenlinie hat Sebastian Hoeneß ein paar Personalsorgen mehr. So fehlen neben Yannik Keitel (Adduktorenprobleme) und Jeff Chabot (Gelb-Rot-Sperre) auch nach wie vor Justin Diehl und Leonidas Stergiou, die sich ihrem Coach zufolge aber auf einem guten Weg befinden. Trotz der Ausfälle freut sich der 42-Jährige riesig auf die anstehende Partie: "Freitagabend, Flutlicht, uns erwartet ein sicherlich hitziges und emotionales, aber sehr schönes Spiel. Eine Partie, die genau das ausmacht, für was der Fußball steht und warum viele Fußball schauen."

Sebastian Hoeneß hat mehrere Ausfälle zu verkraften, freut sich aber dennoch auf das Spiel. © Bernd Thissen/dpa

17.30 Uhr: Das stört Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen

Nicht nur Granit Xhaka, auch Trainer Xabi Alonso hat ein Problem mit der derzeitigen Defensiv-Situation bei Bayer Leverkusen. "Natürlich sind wir damit nicht zufrieden. Es ist für uns eine große Aufgabe, unsere Defensivleistung zu verbessern. Wir hoffen morgen auf eine Weiße Weste", sagte der Spanier auf der Pressekonferenz am gestrigen Donnerstag. Denn eine Weiße Weste gab es für Leverkusen in dieser Bundesliga-Saison noch kein einziges Mal, in jedem Spiel kassierte die Werkself mindestens ein Gegentor. 15 sind es bereits nach acht Spieltagen - zum Vergleich: In der gesamten letzten Spielzeit waren es nur 24.

Xabi Alonso will endlich eine stabile Defensivleistung von seiner Mannschaft sehen. © Federico Gambarini/dpa

17 Uhr: So sieht die Personalsituation bei Bayer Leverkusen aus

Xabi Alonso kann gegen den Vizemeister des Vorjahres beinahe aus dem Vollen schöpfen: Nur Amine Adli, der sich in der Champions League einen Wadenbeinbruch zuzog, und Jeanuel Belocian, der am Sprunggelenk operiert wurde, fehlen. Nachdem der Coach im Pokal in Elversberg stark rotiert hatte, dürfte er gegen Stuttgart wieder zurückwechseln.

Jeanuel Belocian wird Bayer Leverkusen bis auf Weiteres fehlen. © Hendrik Schmidt/dpa

16.30 Uhr: Hier könnt Ihr den Kracher zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart sehen

Schlechte Nachrichten für alle Free-TV-Schauer: Der Bundesliga-Kracher am Freitagabend wird leider nicht frei empfangbar zu sehen sein. Stattdessen zeigt DAZN die Partie, alle Infos erhaltet Ihr aber natürlich auch in unserem Liveticker.