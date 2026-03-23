Champions-League-Sieger will Bayer-Star! Muss Leverkusen ihn zum Schnäppchenpreis ziehen lassen?

Leverkusen - Der Sommer kommt! Bei Bayer 04 droht im anstehenden Transferfenster der Verlust einer Klubikone aus Zeiten der "Unbesiegbaren". Muss die Werkself einen seiner Superstars wirklich für kleines Geld verkaufen?

Der FC Barcelona um Hansi Flick (61, Foto) sollen großes Interesse an einem der Leverkusener Leistungsträger haben. © Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Schon seit zwei Jahren liebäugelt er öffentlich mit einem Wechsel in die Heimat - im Sommer könnte sein Traum offenbar in Erfüllung gehen.

Die Rede ist von Alejandro Grimaldo (30)! Der Spanier soll mehreren Medienberichten zufolge weit oben auf dem Wunschzettel des FC Barcelona unter Trainer Hansi Flick (61) stehen.

Schon mehrfach hatte der Linksverteidiger angedeutet, eines Tages für die Katalanen auflaufen zu wollen.

Im Raum steht - basierend auf Rest-Vertragslaufzeit und Alter - eine Ablösesumme von mageren 15 Millionen Euro.

Der Europameister von 2024 kam vor drei Jahren von Benfica Lissabon ablösefrei nach Leverkusen und holte schon in seiner ersten Saison mit Ex-Trainer Xabi Alonso (44) die Meisterschaft und den DFB-Pokal.