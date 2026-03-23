Champions-League-Sieger will Bayer-Star! Muss Leverkusen ihn zum Schnäppchenpreis ziehen lassen?
Leverkusen - Der Sommer kommt! Bei Bayer 04 droht im anstehenden Transferfenster der Verlust einer Klubikone aus Zeiten der "Unbesiegbaren". Muss die Werkself einen seiner Superstars wirklich für kleines Geld verkaufen?
Schon seit zwei Jahren liebäugelt er öffentlich mit einem Wechsel in die Heimat - im Sommer könnte sein Traum offenbar in Erfüllung gehen.
Die Rede ist von Alejandro Grimaldo (30)! Der Spanier soll mehreren Medienberichten zufolge weit oben auf dem Wunschzettel des FC Barcelona unter Trainer Hansi Flick (61) stehen.
Schon mehrfach hatte der Linksverteidiger angedeutet, eines Tages für die Katalanen auflaufen zu wollen.
Im Raum steht - basierend auf Rest-Vertragslaufzeit und Alter - eine Ablösesumme von mageren 15 Millionen Euro.
Der Europameister von 2024 kam vor drei Jahren von Benfica Lissabon ablösefrei nach Leverkusen und holte schon in seiner ersten Saison mit Ex-Trainer Xabi Alonso (44) die Meisterschaft und den DFB-Pokal.
Bayer 04 winken Millionen-Einnahmen und namhafte Verluste
In Barcelona soll der 30-Jährige künftig die verbesserungswürdige linke Seite stabilisieren und Alejandro Balde (22) in die zweite Reihe verdrängen.
Auch hinter der Zukunft von Innenverteidiger Jarell Quansah (23) unterm Bayer-Kreuz steht aktuell ein mittelgroßes Ausrufezeichen. Der Ersatz von Jonathan Tah (30) könnte nach nur einem Jahr in Leverkusen zurück zum FC Liverpool gehen.
Die Reds sind aktuell auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger, um bald Virgil van Dijk (34) als Abwehrboss zu beerben.
Rund 80 Millionen Euro stehen als Ablösesumme im Raum. Auf die hatten sich Leverkusen und Liverpool im Vorjahres-Sommer für den Fall eines Rückkaufs geeinigt.
Ohnehin könnte es für Simon Rolfes (44) und Fernando Carro (61) schwer werden, namhafte Leistungsträger zu halten, sollte die Werkself die Qualifikation für die Champions League verpassen.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa