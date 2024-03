DAZN-Reporter versinkt nach peinlicher Panne im Boden: "Sind tatsächlich meine Eltern"

Freiburg - Unangenehmer geht es kaum! Nach dem 3:2-Erfolg von Bayer 04 Leverkusen in Freiburg hatte Mario Rieker (35) den Werkself-Torschützen Florian Wirtz (20) am Mikrofon. Dabei ist der DAZN-Reporter wohl in die wortwörtliche Mutter aller Fettnäpfchen getreten.