Derbysieg sei Dank: Dieser Angreifer darf Bayer 04 (noch) nicht verlassen

Leverkusen - Kurz vor dem Start der Wintertransfers schiebt Bayer 04 dem Sofort-Wechsel eines versierten Angreifers in letzter Minute einen Riegel vor!

Alejo Sarco scheint durch seinen Auftritt beim 2:0 gegen den 1. FC Köln eine Winter-Leihe erstmal nach hinten verschoben zu haben. © IMAGO / Vitalii Kliuiev

Eigentlich war sein Abgang Anfang Januar bereits beschlossene Sache - ein Kurzeinsatz im Derby gegen den 1. FC Köln (2:0) hat die Bayer-Bosse aber offensichtlich zum Umdenken bewegt.

Gemeint ist Stürmer Alejo Sarco (19)! Der Argentinier scheint im Duell mit den Kölnern zuletzt seine Chance genutzt zu haben. Eine direkte Winter-Leihe zu Sassuolo in die Serie A ist laut BILD wieder vom Tisch.

Stattdessen soll der Sommer-Neuzugang in Leverkusen bleiben und Christian Kofane (19) ersetzen, der mit Kamerun am Afrika Cup teilnehmen wird.

Heißt: Sarco ist über Nacht die Nummer zwei im Sturm - direkt hinter Torjäger Patrik Schick (29).

"Bei ihm ist noch viel mehr drin. Ich mag Alejo sehr. Er macht jeden Tag einen sehr, sehr guten Eindruck im Training, ein super Spieler", lobte Trainer Kasper Hjulmand (53) seinen Schützling.