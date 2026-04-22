DFB-Pokal-Kracher gegen Bayern am Mittwoch: Bayer Leverkusen muss wohl auf Sturm-Juwel verzichten
Leverkusen - Gegen den FC Bayern München will Bayer 04 Leverkusen am Mittwochabend unbedingt den Einzug ins DFB-Pokal-Finale perfekt machen. Doch die Werkself muss offenbar einen herben Verlust hinnehmen.
Wie die "BILD" erfahren haben will, steht Sturm-Juwel Christian Kofane (19) für den Pokal-Kracher in der BayArena (20.30 Uhr) wohl nicht zur Verfügung. Grund dafür soll eine Oberschenkelblessur bei dem Nationalspieler Kameruns sein.
Ein Ausfall würde die Werkself und Trainer Kasper Hjulmand (53) hart treffen.
Zwar steht mit Patrik Schick (30) ein verlässlicher Goalgetter bereit. In Sachen Anlaufverhalten und Offensivpressing – zwei Aspekte, die gegen die Bayern naturgemäß besonders gefragt sind – gilt Kofane aber als wesentlich versierter als sein tschechischer Mannschaftskollege.
Zumal der Teenager, der im Sommer für nur rund fünf Millionen Euro vom spanischen Zweitligisten Albacete an den Rhein gewechselt ist, auch vor dem Tor eine gute Figur macht: In seinen bislang 27 Bundesligapartien kommt der Kameruner auf neun Scorer (fünf Tore, vier Vorlagen).
Bayer 04 Leverkusen hängt Christian Kofane 100-Millionen-Euro-Preisschild um
Mit seinen Leistungen hat sich der junge Angreifer inzwischen in die Notizbücher zahlreicher Top-Klubs gespielt. So soll unter anderem der FC Arsenal London großes Interesse an einer Verpflichtung angemeldet haben. Das Preisschild: 100 Millionen Euro.
Ob Kofane schon am kommenden Wochenende wieder auf dem Rasen stehen kann, ist indes fraglich. Bayer trifft dann im rheinischen Nachbarschaftsduell auf den 1. FC Köln.
Titelfoto: Achim Keller/dpa