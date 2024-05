DFB-Pokalfinale im Liveticker: Bayer- und FCK-Fans färben die Hauptstadt rot!

An der Ausgangslage ändert die Bayer-Pleite für den alten Übungsleiter-Hasen jedoch nichts: "Ich war noch nie mehr Außenseiter als in diesem Spiel", erklärte der 70-Jährige im Vorfeld.

Beide Fanlager haben für das Endspiel jeweils 23.700 Eintrittskarten erhalten, die natürlich restlos vergriffen sind.

Die Roten Teufel werden ihre Mannschaft später aus der Ostkurve im Olympiastadion heraus anfeuern, die Leverkusener singen auf der gegenüberliegenden Seite.

Vorher stimmen sich die Anhänger beider Klubs natürlich bereits in der Stadt auf das Cup-Finale ein. Das Fanfest des FCK steigt dabei am Breitscheidplatz, die Unterstützer der Werkself haben sich am Hammarskjöldplatz in der Nähe der Messe versammelt.