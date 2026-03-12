Dicker Frust bei Bayer! Witz-Elfmeter bringt Emotionen zum Kochen

Leverkusen - Nach dem Hinspiel-Remis in der Königsklasse gegen den FC Arsenal tobt Bayer 04 weiter gegen den umstrittenen und schmeichelhaften Elfmeter der Gunners.

Bei Bayer war man mit der Elfmeter-Entscheidung alles andere als einverstanden. © Anke Waelischmiller/dpa

Sowohl Fans als auch Spieler und Verantwortliche waren sich nach dem Spiel einig: Diesen Elfmeter hätte es nie und nimmer geben dürfen.

"Früher ohne das alles hat man immer gesagt, eine Berührung reicht ja nicht für einen Elfmeter", blickte Simon Rolfes (44) auf Zeiten ohne Videobeweis zurück.

"Heute schauen wir einfach nur noch, ob es überhaupt eine Berührung gab. Dann werden wir viele Elfmeter haben. Für mich glasklar keiner", fauchte der langjährige Leverkusener nach dem Spiel. "Früher gab es mal internationale Härte. Heute sind wir davon weit entfernt."

Malik Tillman (23) hatte im Zweikampf im Strafraum Gegenspieler Noni Madueke (24) leicht berührt. Doch war diese Berührung wirklich ein Foul? Der türkische Schiedsrichter Umut Meler (39) sah es so.

Der Videoassistent korrigierte ihn nicht. "Der Kontakt ist schon sehr, sehr wenig. Mein Gefühl war auch, dass er zwei Sekunden später zu Fall kommt. Für mich gar kein Elfmeter", urteilte Torschütze Robert Andrich (31).