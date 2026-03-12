Dicker Frust bei Bayer! Witz-Elfmeter bringt Emotionen zum Kochen
Von Thomas Eßer
Leverkusen - Nach dem Hinspiel-Remis in der Königsklasse gegen den FC Arsenal tobt Bayer 04 weiter gegen den umstrittenen und schmeichelhaften Elfmeter der Gunners.
Sowohl Fans als auch Spieler und Verantwortliche waren sich nach dem Spiel einig: Diesen Elfmeter hätte es nie und nimmer geben dürfen.
"Früher ohne das alles hat man immer gesagt, eine Berührung reicht ja nicht für einen Elfmeter", blickte Simon Rolfes (44) auf Zeiten ohne Videobeweis zurück.
"Heute schauen wir einfach nur noch, ob es überhaupt eine Berührung gab. Dann werden wir viele Elfmeter haben. Für mich glasklar keiner", fauchte der langjährige Leverkusener nach dem Spiel. "Früher gab es mal internationale Härte. Heute sind wir davon weit entfernt."
Malik Tillman (23) hatte im Zweikampf im Strafraum Gegenspieler Noni Madueke (24) leicht berührt. Doch war diese Berührung wirklich ein Foul? Der türkische Schiedsrichter Umut Meler (39) sah es so.
Der Videoassistent korrigierte ihn nicht. "Der Kontakt ist schon sehr, sehr wenig. Mein Gefühl war auch, dass er zwei Sekunden später zu Fall kommt. Für mich gar kein Elfmeter", urteilte Torschütze Robert Andrich (31).
Kai Havertz trifft gegen Ex-Klub
Leverkusens Kapitän hatte Bayer 04 gegen den favorisierten englischen Tabellenführer kurz nach der Halbzeit in Führung gebracht. Ausgerechnet der frühere Leverkusener Kai Havertz (26) glich in der 89. Minute als Schütze des umstrittenen Elfmeters aus.
"Es ist kein Elfmeter", sagte auch Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand (53), der mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden sein konnte. "Wir fahren nach London nächste Woche mit Hoffnung", sagte er. Dort findet am Dienstag das Rückspiel statt. Zuvor empfängt Bayer 04 am Samstag in der Bundesliga den FC Bayern München.
Titelfoto: Bildmontage: Anke Waelischmiller/dpa