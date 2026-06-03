Er will Hjulmand-Nachfolger werden: Bayer-Bosse servieren Ex-Real-Coach ab
Leverkusen - Eigentlich hat Bayer 04 Leverkusen mit Kasper Hjulmand (54) noch einen Cheftrainer. Dennoch sucht der Werksklub dem Vernehmen nach mit Hochdruck nach einem Nachfolger für den Dänen. Führt die Spur nach Spanien?
Angeblich soll Real Madrids Ex-Coach Alvaro Arbeloa (43), der die Königlichen nach der Demission von Bayer-Liebling Xabi Alonso (44) erst im Januar dieses Jahres übernommen hatte, selbst sein Interesse an der Aufgabe im Rheinland angemeldet haben. Das berichtet die BILD-Zeitung.
Demnach wolle der ehemalige spanische Nationalspieler aufgrund seiner emotionalen Bindung zu Real keinen anderen Verein in Spanien übernehmen. Immerhin war Arbeloa rund 20 Jahre in verschiedenen Positionen bei dem Weltklub tätig.
Als Sprungbrett für seine Karriere soll sich der 43-Jährige nun ausgerechnet für Bayer entschieden haben - auch, weil sein Kumpel Alonso dort mit dem Double-Sieg 2024 große Erfolge feiern und sich für weitere Aufgaben empfehlen konnte.
Laut BILD soll das Management Arbeloas seinen Wunsch sogar direkt bei den Bayer-Bossen Fernando Carro (61) und Simon Rolfes (44) platziert haben. Doch die haben offenbar gar keinen Bock auf den Spanier - und sollen dankend abgelehnt haben.
Bayer 04 Leverkusen und die herausfordernde Suche nach einem neuen Chefcoach
Zwar wird das Talent des 43-Jährigen intern durchaus gesehen. So soll die Werkself Arbeloa während seiner Zeit als Nachwuchs-Trainer von Real bereits intensiv gescoutet haben.
Insgesamt fehle aber auch aufgrund dieser Erkenntnisse die Überzeugung, dass der ehemalige Abwehrspieler in seiner Entwicklung bereits weit genug ist, um den Bundesligisten wieder zurück zu alter Stärke zu führen, heißt es in dem Bericht weiter.
Für die Farbenstädter gestaltet sich die Suche nach einem Nachfolger von Hjulmand damit weiterhin schwer. Zuletzt mussten Rolfes und Carro einige Rückschläge hinnehmen: Mit Felipe Luis (40) wechselte ein Kandidat zur AS Monaco, während Wunschlösung Nummer eins, Andoni Iraola (43), vor einem Engagement beim FC Liverpool stehen soll.
Ex-Eintracht-Trainer Oliver Glasner (51), an dem Bayer ebenfalls Interesse haben soll, wird indes mit dem AC Mailand in Verbindung gebracht. Es bleibt also spannend unterm Bayer-Kreuz.
Titelfoto: Bildmontage: Sven Hoppe/dpa, Tom Weller/dpa