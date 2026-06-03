Er will Hjulmand-Nachfolger werden: Bayer-Bosse servieren Ex-Real-Coach ab

Leverkusen - Eigentlich hat Bayer 04 Leverkusen mit Kasper Hjulmand (54) noch einen Cheftrainer. Dennoch sucht der Werksklub dem Vernehmen nach mit Hochdruck nach einem Nachfolger für den Dänen. Führt die Spur nach Spanien?

Alvaro Arbeloa (43) hat Real Madrid im Januar übernommen, seinen Posten aber bereits Ende Mai wieder geräumt. Nun sucht er nach einer neuen Herausforderung. © Sven Hoppe/dpa

Angeblich soll Real Madrids Ex-Coach Alvaro Arbeloa (43), der die Königlichen nach der Demission von Bayer-Liebling Xabi Alonso (44) erst im Januar dieses Jahres übernommen hatte, selbst sein Interesse an der Aufgabe im Rheinland angemeldet haben. Das berichtet die BILD-Zeitung.

Demnach wolle der ehemalige spanische Nationalspieler aufgrund seiner emotionalen Bindung zu Real keinen anderen Verein in Spanien übernehmen. Immerhin war Arbeloa rund 20 Jahre in verschiedenen Positionen bei dem Weltklub tätig.

Als Sprungbrett für seine Karriere soll sich der 43-Jährige nun ausgerechnet für Bayer entschieden haben - auch, weil sein Kumpel Alonso dort mit dem Double-Sieg 2024 große Erfolge feiern und sich für weitere Aufgaben empfehlen konnte.

Laut BILD soll das Management Arbeloas seinen Wunsch sogar direkt bei den Bayer-Bossen Fernando Carro (61) und Simon Rolfes (44) platziert haben. Doch die haben offenbar gar keinen Bock auf den Spanier - und sollen dankend abgelehnt haben.