Meint er damit Trump? Bayer-Coach kritisiert Politiker: "Für sie ist die Welt ein Ort für Raubtiere"

Leverkusen/Kopenhagen - Diese Neujahrsgrüße haben es in sich! Bayer Leverkusens Cheftrainer Kasper Hjulmand (53) hat das aktuelle Gebaren von einigen Politikern via Social Media scharf kritisiert.

Bayer-Leverkusen-Trainer Kasper Hjulmand (53) ist in seiner dänischen Heimat auch für seine politischen Äußerungen und sein soziales Engagement bekannt. © David Inderlied/dpa

In einem Post auf seinem Kanal auf der Business-Plattform LinkedIn schreibt er: "Frohes neues Jahr an alle. Für einige Führer dieser verrückten und sich schnell wandelnden Welt sind Wissen, internationale Strukturen, Dialog und Respekt vor kulturellen Unterschieden der Feind. Für Menschen wie sie ist die Welt ein Ort für Raubtiere. Aber es gibt auch einen anderen Weg."

Und der sieht laut Hjulmand so aus: mehr Menschlichkeit, Empathie und Liebe. Mehr Wissen und Verständnis füreinander. Mehr gegenseitiges Zuhören.

Seinen Post schließt der Übungsleiter mit einem roten Herz-Emoji und der Abbildung einer grönländischen Flagge - und lässt damit kaum einen Zweifel daran, wen er mit seinem Post adressiert: US-Präsident Donald Trump (79) und dessen Vorhaben, die von Dänemark verwaltete Insel und seine rund 57.000 Einwohner zu annektieren.