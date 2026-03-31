Geheimtreffen in Berlin: Bayer 04 arbeitet offenbar an Coup
Leverkusen - Die laufende Saison ist noch nicht vorbei, da schraubt Bayer 04 hinter verschlossenen Türen gewaltig am Kader der neuen Spielzeit. Angelt sich die Werkself etwa das zweite Mega-Talent in Folge aus der Hauptstadt?
Seit Monaten wird um seine Zukunft heftig spekuliert, Millionensummen fliegen durch die Bundesliga.
Gemeint ist Kennet Eichhorn (16) von Hertha BSC!
Laut TV-Sender Sky scheinen sich Simon Rolfes (44) und Kim Falkenberg (37) sehr intensiv mit der Zukunft des Herthaners auseinanderzusetzen - sogar zu einem Geheimtreffen soll es bereits gekommen sein.
Das Ziel: Nach Ibrahim Maza (20) das nächste Top-Talent aus Berlin unters Bayer-Kreuz lotsen. Ähnlich wie beim 20-Jährigen müsste Bayer auch bei einem Wechsel von Eichhorn rund zwölf Millionen Euro als Ausstiegsklausel nach Berlin überweisen.
Allerdings plane der Doublesieger von 2023/24 den 16-Jährigen nicht direkt für die Profis ein, heißt es.
Stattdessen soll Eichhorn - falls ein Transfer überhaupt stattfindet - sofort ausgeliehen werden, um andernorts Spielpraxis und Erfahrung auf höherem Niveau zu sammeln.
Namhafte Klubs aus Europa an Kennet Eichhorn dran
Ganz allein im Rennen um Eichhorn steht Leverkusen allerdings nicht - halb Europa jagt eines der größten deutschen Talente der letzten Jahre.
Neben Bayer sollen auch der FC Bayern, Real Madrid, FC Barcelona, Paris St. Germain, Arsenal London, Manchester United, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt interessiert sein.
Dem Bericht zufolge soll Leverkusen um Rolfes und Co. schon im vergangenen Sommer an Eichhorn dran gewesen sein und trotz einer Transfer-Absage dauerhaft Kontakt zu den Hertha-Bossen gehalten haben.
Wohin die Reise schlussendlich geht, entscheidet Kennet Eichhorn selbst. Aktuell kuriert sich der Hertha-Bubi von einer Syndesmose-Verletzung im Sprunggelenk aus.
Auch darüber wissen die Bayer-Bosse genauestens Bescheid ...
Titelfoto: Bildmontage: Bernd Thissen/dpa