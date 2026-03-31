Geheimtreffen in Berlin: Bayer 04 arbeitet offenbar an Coup

Leverkusen - Die laufende Saison ist noch nicht vorbei, da schraubt Bayer 04 hinter verschlossenen Türen gewaltig am Kader der neuen Spielzeit. Angelt sich die Werkself etwa das zweite Mega-Talent in Folge aus der Hauptstadt?

Kennet Eichhorn (16, l.) steht in halb Europa auf dem Wunschzettel. Bekommt Bayer 04 am Ende den Zuschlag? © Andreas Gora/dpa

Seit Monaten wird um seine Zukunft heftig spekuliert, Millionensummen fliegen durch die Bundesliga.

Gemeint ist Kennet Eichhorn (16) von Hertha BSC!

Laut TV-Sender Sky scheinen sich Simon Rolfes (44) und Kim Falkenberg (37) sehr intensiv mit der Zukunft des Herthaners auseinanderzusetzen - sogar zu einem Geheimtreffen soll es bereits gekommen sein.

Das Ziel: Nach Ibrahim Maza (20) das nächste Top-Talent aus Berlin unters Bayer-Kreuz lotsen. Ähnlich wie beim 20-Jährigen müsste Bayer auch bei einem Wechsel von Eichhorn rund zwölf Millionen Euro als Ausstiegsklausel nach Berlin überweisen.

Allerdings plane der Doublesieger von 2023/24 den 16-Jährigen nicht direkt für die Profis ein, heißt es.

Stattdessen soll Eichhorn - falls ein Transfer überhaupt stattfindet - sofort ausgeliehen werden, um andernorts Spielpraxis und Erfahrung auf höherem Niveau zu sammeln.