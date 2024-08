Gladbach gegen Leverkusen live: Zweite Halbzeit läuft! Leverkusen führt verdient

Mönchengladbach - Die 62. Bundesliga -Saison steht in den Startlöchern! Zum Auftakt empfängt Borussia Mönchengladbach am Freitagabend Meister Bayer 04 Leverkusen . Anstoß im Borussia-Park ist um 20.30 Uhr.

Wir liefern Euch die wichtigsten Informationen vor der Partie, während des Spiels mit Toren, Chancen, Karten und Wechseln sowie nach dem Abpfiff in unserem Liveticker.

59. Minute: Ein Freistoß von Kevin Stöger wird lang und länger und landet schließlich bei Ko Itakura. Der Innenverteidiger bringt den Ball per Kopf in die Mitte und findet Nico Elvedi. Dessen Kopfball landet schließlich hinter Hradecky im Leverkusener Tor.

55. Minute: Aus dem Nichts eine gute Chance für die Werkself: Auf der linken Seite setzt sich Grimaldo durch und bedient Ex-Borusse Hofmann. Der nimmt die Kugel direkt per Volley, trifft den Ball aber letztlich nicht richtig.

54. Minute: Verhaltener Beginn vom Meister. Die Werkself überlässt den Fohlen das Spielgerät in deren Hälfte. Der Borussia fällt bisher allerdings nicht viel ein.

21.28 Uhr: Nachdem beide Mannschaften zunächst verhalten begonnen haben, hat der Meister nach etwa zehn Minuten immer mehr das Heft des Handelns in die Hand genommen und ist prompt durch ein Traumtor Ex-Borusse Granit Xhaka in Führung gegangen.

Danach zeigte die Werkself eine blitzsaubere Leistung und setzte sich immer mehr in der Fohlen-Hälfte fest. Eine höhere Führung scheiterte zunächst zweimal am Alu, ehe Nationalspieler Wirtz schließlich mitten in einer Drangphase der Gastgeber auf 2:0 erhöhte.

Pech für die Borussia: Der Anschlusstreffer von Neuzugang Tim Kleindienst wurde zurecht von VAR Cortus kassiert, weil der Stürmer zuvor den Fuß von Hincapie getroffen hatte.