Sucht Bayer Leverkusen einen neuen Trainer? Hjulmand reagiert auf Gerüchte

Leverkusen - Von persönlichem Druck oder gar einem Job auf Bewährung will Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand (54) vor dem Halbfinale im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München nichts wissen.

Steht Kasper Hjulmand (54) schon wieder vor einem Aus bei Bayer 04 Leverkusen? © Fabian Strauch/dpa

"Ich bin voll konzentriert auf die Aufgaben. Ich mache alles, um dieser Mannschaft zu helfen", sagte der 54-Jährige am Tag vor der Partie (Mittwoch 20.45 Uhr/ZDF und Sky). "Ich bin völlig auf die Aufgabe fokussiert und das ist es."

Der DFB-Pokal ist Leverkusens letzte Chance auf einen Titel in dieser Saison. Der aktuell in der Bundesliga sechstplatzierte Doublesieger von 2024 droht zudem, die erneute Qualifikation für die Champions League zu verpassen.

Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, Bayer 04 könnte sich in diesem Sommer wieder von Hjulmand trennen.

Unabhängig von seiner Person ist Hjulmand die Bedeutung des Duells mit dem Deutschen Meister bewusst. "Wir versuchen alles, um zum Pokalfinale nach Berlin zu fahren", sagte er. "Wir sind bereit." Das Endspiel sei "eines der größten Spiele Europas".