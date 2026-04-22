Rekordeinkauf vor Blitz-Abgang: Diese England-Klubs haben Leverkusener auf dem Zettel

Leverkusen - Einst mit jeder Menge Vorschusslorbeeren nach Leverkusen gekommen, könnte das Abenteuer Bayer 04 für einen Flop-Transfer schon bald wieder beendet sein.

Nach nur einer Saison bei Bayer 04 könnte Malik Tillman (23, 2.v.r.) die Werkself im kommenden Sommer wieder verlassen. © Federico Gambarini/dpa

Insgesamt 37 Pflichtspiele stehen für ihn in der laufenden Saison zu Buche. Acht Tore und nur eine Vorlage sollen allerdings deutlich zu wenig sein, um in die Fußstapfen von Klublegende Florian Wirtz (22) zu treten.

Die Rede ist von Malik Tillman (23)!

Unmittelbar vor dem Saison-Endspurt scheint sich anzubahnen, dass der US-Amerikaner die Werkself am Ende der Saison schon wieder verlassen könnte.

Denn laut "90 Min" sollen sich sowohl der FC Brentford als auch der FC Fulham ernsthaft für die Dienste des 35-Millionen-Euro-Einkaufs aus Leverkusen interessieren.

Insbesondere Fulham soll Tillman schon seit mehreren Wochen intensiv beobachten und Bayers Rekordeinkauf ganz oben auf dem Zettel haben.

Neben durchwachsenen Leistungen auf dem Platz soll auch Trainer Kasper Hjulmand (54) eine zentrale Rolle in den Wechselgedanken des 23-Jährigen spielen.