Hjulmand-Nachfolger gefunden! Er übernimmt Bayer Leverkusen

Leverkusen - Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Carles Martínez Novell (42) wird der Nachfolger von Kasper Hjulmand (54) und übernimmt den Trainerposten bei Bayer 04 Leverkusen .

Carles Martínez Novell (42) wird Bayer 04 Leverkusen in der neuen Saison als Cheftrainer betreuen. © Anne-Christine POUJOULAT/AFP

Wie die Werkself am Donnerstag mitteilt, unterschreibt der Spanier einen Zwei-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Zuletzt stand der 42-Jährige für drei Jahre beim französischen Erstligisten FC Toulouse unter Vertrag, mit dem er in der vergangenen Spielzeit in der Ligue 1 auf dem neunten Rang landete. Zuvor war er unter anderem in der Akademie des FC Barcelona tätig.

"Wir haben als Bayer 04 in den vergangenen Jahren national und international eine starke Entwicklung vollzogen. Unser Ziel bleibt es, dauerhaft auf höchstem Niveau wettbewerbsfähig zu sein und unsere Position unter den führenden Klubs Europas weiter zu festigen", erklärt Bayer-Boss Fernando Carro (61). Novell sei dafür der passende Trainer, betont der 61-Jährige.

Die Installation des Spaniers als neuem Chefcoach ist das Ende einer ausgedehnten Suche. In den vergangenen Wochen waren mehrere Kandidaten als mögliche Nachfolger Hjulmands gehandelt worden - sowohl Filipe Luis (40) als auch Andoni Iraola (43) sollen den Rheinländern aber abgesagt haben.

"Wir haben uns intensiv mit der Frage beschäftigt, welcher Trainer am besten zur nächsten Entwicklungsphase von Bayer 04 passt", bestätigt auch Sportchef Simon Rolfes (44). Novell erfülle die wichtigen Kriterien "mit klaren Prinzipien und einer modernen Spielidee. Wir sind davon überzeugt, dass er die richtigen Impulse für unsere sportliche Zukunft setzen kann."