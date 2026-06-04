Hjulmand-Nachfolger gefunden! Er übernimmt Bayer Leverkusen
Leverkusen - Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Carles Martínez Novell (42) wird der Nachfolger von Kasper Hjulmand (54) und übernimmt den Trainerposten bei Bayer 04 Leverkusen.
Wie die Werkself am Donnerstag mitteilt, unterschreibt der Spanier einen Zwei-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2028.
Zuletzt stand der 42-Jährige für drei Jahre beim französischen Erstligisten FC Toulouse unter Vertrag, mit dem er in der vergangenen Spielzeit in der Ligue 1 auf dem neunten Rang landete. Zuvor war er unter anderem in der Akademie des FC Barcelona tätig.
"Wir haben als Bayer 04 in den vergangenen Jahren national und international eine starke Entwicklung vollzogen. Unser Ziel bleibt es, dauerhaft auf höchstem Niveau wettbewerbsfähig zu sein und unsere Position unter den führenden Klubs Europas weiter zu festigen", erklärt Bayer-Boss Fernando Carro (61). Novell sei dafür der passende Trainer, betont der 61-Jährige.
Die Installation des Spaniers als neuem Chefcoach ist das Ende einer ausgedehnten Suche. In den vergangenen Wochen waren mehrere Kandidaten als mögliche Nachfolger Hjulmands gehandelt worden - sowohl Filipe Luis (40) als auch Andoni Iraola (43) sollen den Rheinländern aber abgesagt haben.
"Wir haben uns intensiv mit der Frage beschäftigt, welcher Trainer am besten zur nächsten Entwicklungsphase von Bayer 04 passt", bestätigt auch Sportchef Simon Rolfes (44). Novell erfülle die wichtigen Kriterien "mit klaren Prinzipien und einer modernen Spielidee. Wir sind davon überzeugt, dass er die richtigen Impulse für unsere sportliche Zukunft setzen kann."
Bayer verpasste unter Kasper Hjulmand die Champions League
Damit ist auch klar, dass Hjulmand die Werkself nach nicht einmal einer ganzen Saison wieder verlassen muss. Der Däne hatte die Mannschaft nach dem zweiten Spieltag vom Niederländer Erik ten Hag (56) übernommen.
Bis zur Winterpause schien der Plan der Sportbosse aufzugehen: Unter Hjulmand stabilisierten sich die Rheinländer und fuhren neun Siege in 13 Spielen ein, sodass sie zum Jahreswechsel auf dem dritten Platz rangierten.
In der Rückrunde drehte sich das Blatt aber ganz allmählich: In 19 Spielen konnte Bayer lediglich 30 Punkte einfahren und wurde damit vom VfB Stuttgart und RB Leipzig von den wichtigen Champions-League-Plätzen verdrängt.
Erstmeldung: 4. Juni, 12.29 Uhr; zuletzt aktualisiert: 4. Juni, 13.35 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Federico Gambarini/dpa, Anne-Christine Poujoulat/AFP