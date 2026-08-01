Schock für Bayer 04: Leverkusen-Neuzugang fällt auf unbestimmte Zeit aus

Leverkusen - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss vorerst auf seinen 17 Jahre alten Neuzugang Kennet Eichhorn verzichten. Bei einer ärztlichen Untersuchung sei bei dem Mittelfeldspieler eine behandlungsbedürftige Stoffwechselstörung diagnostiziert worden, teilten die Leverkusener mit.

Youngster Kennet Eichhorn (17) fällt auf unbestimmte Zeit aus. © Imago / Jan Huebner

Der Stoffwechselerkrankung war demnach eine hohe Belastung und ein übermäßiger Gewichtsverlust nach einer Magen-Darm-Erkrankung vorausgegangen.

"Kennet steht vor einer hoffentlich sehr langen Karriere auf höchstem Niveau. Wir werden ihn auf diesem Weg bestmöglich unterstützen", sagte Leverkusens Sportgeschäftsführer Simon Rolfes (44).

"Wichtig ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir die richtigen Maßnahmen für seine Genesung eingeleitet haben und Kennet ohne Druck die notwendige Zeit und Ruhe für seine Behandlung erhält."

Die Behandlung der Stoffwechselstörung wird Eichhorn demnach in einer spezialisierten Einrichtung beginnen. Zur Dauer des Ausfalls machten die Leverkusener keine Angaben.

Bereits in den Tagen zuvor war über einen hartnäckigen Infekt bei dem 17-Jährigen vor dem Trainingslager von Bayer Leverkusen spekuliert worden.