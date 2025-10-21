Lehrstunde für Bayer Leverkusen! PSG deklassiert Werkself im eigenen Stadion

Leverkusen - Neun Tore, zwei Platzverweise und ein verschossener Elfmeter - Bayer 04 Leverkusen lieferte am Mittwoch einen spektakulären Champions-League -Abend, musste sich am Ende einer wilden Partie Titelverteidiger Paris Saint-Germain aber mit 2:7 (1:4) geschlagen geben.

Ließen den Hausherren keine Chance (v.l.n.r.): Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé und Bradley Barcola. © Bernd Thissen/dpa

Was für eine bittere Pille für die Werkself! Gegen das Paris Star-Ensemble um Ballon-d'Or-Sieger Ousmane Dembélé, Desiré Doué und Khvicha Kvaratskhelia hatten die Hausherren kaum eine Chance.

Dass es ein wirklich schwieriger Abend für die Rheinländer werden würde, zeigte sich dabei insbesondere zu Beginn der Partie. Die traurige Statistik nach einer halben Stunde: ein verschossener Handelfmeter durch Alejandro Grimaldo (25.), ein Gegentor nach Ecke durch Willian Pacho (7.) und nur 20 Prozent Ballbesitz.

Da half es auch nicht, dass Kapitän Robert Andrich seiner Mannschaft in der 32. Minute einen Bärendienst erwies, indem er Doué abseits des Balls mit seinem Ellbogen im Gesicht erwischte. Schiedsrichter Jesus Gil Manzano stellte den 31-Jährigen folgerichtig vom Feld.

Immerhin: Bayer kam noch zum Ausgleich - sowohl beim Spielstand als auch personell. Dafür brauchte die Werkself allerdings die freundliche Mithilfe von PSG-Innenverteidiger Illya Zabarnyi: Der Ukrainer stoppte Youngster Christian Kofane per Notbremse, flog vom Platz und verursache einen Elfmeter, den Aleix Garcia sicher (38.) verwandelte.

Doch PSG schlug postwendend zurück - und wie! Erst Doué (41.), dann Kvaratskhelia (44.) und wieder Doué (45.+3) zogen Bayer noch vor dem Pausentee den Stecker.