Leihe verlängert: Bayer-Sturmjuwel bleibt in Utrecht

Leverkusen - Bayer Leverkusens verliehener Stürmer Artem Stepanov (18) bleibt länger als ursprünglich geplant beim FC Utrecht.

Artem Stepanov (18, M., damals noch 1. FC Nürnberg) und Berkay Yilmaz (21, l.) jubeln nach einem Tor in Richtung Fankurve. © Robert Michael/dpa

Der rheinische Fußball-Bundesligist einigte sich mit dem niederländischen Erstligisten auf eine Verlängerung des Leihvertrags bis zum 30. Juni 2027.

Stepanov spielt seit Anfang 2026 für Utrecht. Eigentlich war die Leihe bis zum Ende der laufenden Saison geplant.

Zuvor war der 18 Jahre alte Ukrainer auch schon an den 1. FC Nürnberg verliehen gewesen.

Für Stepanov, der bei Bayer wohl auch in der nächsten Saison nur geringe Chancen auf Einsatzzeit hätte, läuft es in der Eredivisie gut.