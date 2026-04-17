Leihe verlängert: Bayer-Sturmjuwel bleibt in Utrecht
Von Thomas Eßer
Leverkusen - Bayer Leverkusens verliehener Stürmer Artem Stepanov (18) bleibt länger als ursprünglich geplant beim FC Utrecht.
Der rheinische Fußball-Bundesligist einigte sich mit dem niederländischen Erstligisten auf eine Verlängerung des Leihvertrags bis zum 30. Juni 2027.
Stepanov spielt seit Anfang 2026 für Utrecht. Eigentlich war die Leihe bis zum Ende der laufenden Saison geplant.
Zuvor war der 18 Jahre alte Ukrainer auch schon an den 1. FC Nürnberg verliehen gewesen.
Für Stepanov, der bei Bayer wohl auch in der nächsten Saison nur geringe Chancen auf Einsatzzeit hätte, läuft es in der Eredivisie gut.
In elf Einsätzen erzielte er vier Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Vier Spieltage vor Schluss liegt Stepanovs Team mit 44 Punkten aus 30 Partien auf dem siebten Tabellenplatz der höchsten niederländischen Spielklasse.
Titelfoto: Robert Michael/dpa