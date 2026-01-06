Streit um Grönland: Planen die USA eine gewaltfreie Übernahme?

Nuuk - Während mehrere EU-Regierungschefs Grönland den Rücken stärken, könnten die USA Pläne verfolgen, um die Insel in der Arktis gewaltfrei zu übernehmen.

US-Präsident Donald Trump (79) hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach sein Interesse an Grönland bekundet. (Archivbild) © Emil Stach/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Dass US-Präsident Donald Trump (79) Grönland ohne die Abgabe eines einzigen Schusses erobern könnte, zeigt ein Bericht des Magazins "The Economist" auf.

Demnach könnte Trump ein sogenanntes "Assoziierungsabkommen" (COFA) mit Grönland anstreben - über die Köpfe der dänischen Regierung hinweg. Ein solches Abkommen haben die USA bereits mit den pazifischen Inselnationen Mikronesien, Marshallinseln und Palau.

Die kleinen Länder haben im Zuge dieses Abkommens die Verteidigung ihres Gebiets in die Hände der USA gelegt und im Gegenzug finanzielle Unterstützung sowie US-Bürgerrechte für die Einwohner erhalten.

Ein Abkommen über die militärische Nutzung Grönlands durch US-Streitkräfte gibt es bereits. Aber: Diese Verteidigungs-Vereinbarung von 1951, die den USA unter anderem den Bau und Ausbau neuer Militärbasen erlaubt, wurde zwischen den Vereinigten Staaten und Dänemark getroffen.

Mit einem neuen Abkommen, das direkt mit der grönländischen Führung ausgehandelt wurde, könnte Trump die Insel in der Arktis möglicherweise gewaltfrei vom Einfluss Dänemarks loslösen.