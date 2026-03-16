Mit Hinspiel-Überraschung im Rücken: Bayer 04 glaubt an Champions-League-Sensation

Leverkusen - Mit zwei starken Auftritten gegen europäische Top-Teams reist Bayer 04 voller Selbstbewusstsein zum FC Arsenal. Das Ziel: das Viertelfinale in der Champions League !

Bayer-Trainer Kasper Hjulmand (53) und seine Jungs stehen kurz vor einem der größten CL-Überraschungen der vergangenen Jahre. © Marcus Brandt/dpa

Unterm Bayer-Kreuz scheint der Ernst der Lage offenbar jedem klar zu sein - auch Kapitän Robert Andrich (31).

"Wir fahren dorthin, um eine Runde weiterzukommen. Sonst brauchen wir gar nicht erst anreisen."

Recht hat er! Und nach den jüngsten Darbietungen gegen die Londoner im Hinspiel und dem 1:1 gegen München können die Leverkusener berechtigte Hoffnungen auf die Runde der letzten Acht hegen.

Nicht zu vergessen: Das Team von Kasper Hjulmand (53) war das erste Team in Europa, das den Gunners in der laufenden Champions-League-Saison einen Punktverlust abluchsen konnte - wenn auch in der K.-o.-Phase.

Anders als noch zum Ende des Vorjahres, in dem Bayer mit 2:7 gegen Paris St. Germain oder 0:3 gegen die Bayern unter die Räder gekommen war, sieht der Doublesieger von 2023/24 inzwischen deutlich stabiler aus.