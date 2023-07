Für bis zu 60 Millionen Euro! Flügelflitzer verlässt die Bundesliga

Und er fügte an: "Mit seinem besonderen Spielstil, dem enormen Tempo hat Moussa unserer Mannschaft in den vergangenen Jahren seinen Stempel aufgedrückt. Er ist ein Mensch, der das Herz am rechten Fleck hat und wir wünschen ihm alles Gute."

Damit wäre der Flügelflitzer der zweitteuerste Abgang in der Geschichte des Bundesligisten. Nur Kai Havertz (24) spülte bei seinem Wechsel zum FC Chelsea mit 80 Millionen Euro noch mehr Geld in die Leverkusener Kassen.

Das gab der Klub aus Birmingham am späten Samstagabend in den sozialen Netzwerken und auf der vereinseigenen Homepage bekannt.

Künftig geht Moussa Diaby (24, l.) in England bei Aston Villa auf Torejagd. © Federico Gambarini/dpa

Der pfeilschnelle Außenstürmer war im Sommer 2019 für rund 15 Millionen Euro vom französischen Spitzenklub PSG ins Rheinland gekommen.

Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit entwickelte sich der Linksfuß schnell zu einem absoluten Leistungsträger bei Bayer 04 und trumpfte dabei mit hervorragenden Scorerwerten auf.

Vor allem in den vergangenen beiden Spielzeiten präsentierte sich Diaby in einer bestechenden Form. In der Saison 2021/22 steuerte er 17 Tore und 14 Vorlagen in 42 Pflichtspieleinsätzen bei, in der vergangenen Saison waren es 14 Treffer sowie elf Assists in 48 Partien.

Insgesamt empfahl sich der technisch versierte Dribbelkünstler in vier Jahren mit 49 Buden und 48 Vorlagen in 172 Begegnungen für ein Engagement auf der Insel.

Einen Teil der Ablöse hat Leverkusen bereits in einen Ersatz für den verletzten Goalgetter Patrik Schick (27) reinvestiert und Victor Boniface (22) vom belgischen Erstligisten Royale Union Saint Gilloise verpflichtet.