Nach 2:7-Klatsche in der Champions League: Bayer Leverkusen meldet sich zurück

Leverkusen - Bayer Leverkusen bleibt unter Trainer Kasper Hjulmand (53) in der Fußball-Bundesliga weiter ungeschlagen. Gegen den zuletzt formstarken SC Freiburg setzte sich die Werkself nach dem Champions-League-Debakel unter der Woche mit 2:0 (1:0) durch.

Die Spieler von Bayer Leverkusen bejubeln das 2:0 von Edmond Tapsoba. © Marius Becker/dpa

Für Freiburg unter Coach Julian Schuster (40) war es nach fünf ungeschlagenen Liga-Partien die erste Niederlage seit Ende August.

"Wir haben souverän gewonnen, das war verdient. Wir hatten eine gute Spielkontrolle und waren sehr ballsicher", sagte Leverkusens Jonas Hofmann (33) bei DAZN: "Die Mannschaft hat es gut gemacht und das 2:7 abgeschüttelt."

Vor 30.210 Zuschauern im ausverkauften Leverkusener Stadion erzielten Ernest Poku (22. Minute) mit einem präzisen Distanzschuss und Edmond Tapsoba (52.) per Kopfball die Treffer zum vierten Bundesliga-Sieg in Serie.

Mit diesem Erfolg zieht Leverkusen punktgleich mit dem Tabellendritten Borussia Dortmund (17 Punkte).