Nach 2:7-Klatsche in der Champions League: Bayer Leverkusen meldet sich zurück
Von Jana Glose
Leverkusen - Bayer Leverkusen bleibt unter Trainer Kasper Hjulmand (53) in der Fußball-Bundesliga weiter ungeschlagen. Gegen den zuletzt formstarken SC Freiburg setzte sich die Werkself nach dem Champions-League-Debakel unter der Woche mit 2:0 (1:0) durch.
Für Freiburg unter Coach Julian Schuster (40) war es nach fünf ungeschlagenen Liga-Partien die erste Niederlage seit Ende August.
"Wir haben souverän gewonnen, das war verdient. Wir hatten eine gute Spielkontrolle und waren sehr ballsicher", sagte Leverkusens Jonas Hofmann (33) bei DAZN: "Die Mannschaft hat es gut gemacht und das 2:7 abgeschüttelt."
Vor 30.210 Zuschauern im ausverkauften Leverkusener Stadion erzielten Ernest Poku (22. Minute) mit einem präzisen Distanzschuss und Edmond Tapsoba (52.) per Kopfball die Treffer zum vierten Bundesliga-Sieg in Serie.
Mit diesem Erfolg zieht Leverkusen punktgleich mit dem Tabellendritten Borussia Dortmund (17 Punkte).
Freiburg steht mit neun Zählern auf Platz elf. "Ich bin mir sicher, dass wir noch viele Spiele gewinnen werden", sagte Freiburgs Derry Scherhant (22) und musste anerkennen, dass Bayer an diesem Tag schlicht besser war: "Das geht in Ordnung. Gegen so eine Top-Mannschaft wie Leverkusen müssen wir einfach die Chancen besser nutzen."
Titelfoto: Marius Becker/dpa