Nachholtermin fix: Bayer-Gastspiel beim HSV neu angesetzt

Leverkusen/Hamburg - Bayer-Leverkusen -Fans aufgepasst: Die DFL hat am Freitag den Termin für das Nachholspiel beim Hamburger SV bekannt gegeben.

Dürfen die Bayer-Profis auch beim Nachholspiel in Hamburg Anfang März jubeln? © Jan Woitas/dpa

Das Gastspiel soll nun am Mittwoch, 4. März um 20.30 Uhr stattfinden. Pay-TV-Sender Sky wird die Begegnung wie gewohnt live übertragen.

Ursprünglich hätte die Partie am vergangenen Dienstag angepfiffen werden sollen. Weil das Stadiondach des Hamburger Volkspark-Stadions aufgrund des Tauwetters allerdings drohte, herunterzufallen, entschied sich die DFL für eine Absage.

Kurz darauf hatte die Werkself bekannt gegeben, für alle in die Hansestadt gereisten 3500 Fans die Ticketpreise zu erstatten. Nun bittet Bayer die Anhänger, die nicht zum Nachholspiel reisen können, nicht genutzte Eintrittskarten zurückzugeben, um anderen Fans die Chance auf den Einlass zu ermöglichen.