Trotz starker Offensive: Bayer 04 soll diesen Stürmer beobachten

Leverkusen - Mehrere Wochen vor der Winterpause in der Bundesliga kursieren derzeit Gerüchte um einen möglichen Wechsel von IHM zu Bayer 04 Leverkusen !

Wechselt Jonas Wind (r.) im Winter tatsächlich nach Leverkusen? © Marcus Brandt/dpa

Mit 24 Toren stellt die Werkself aktuell die zweitbeste Offensive der Liga - nur der Rekordmeister aus München hat mehr (30).

Trotzdem scheinen die Bayer-Bosse ein Auge auf einen Angreifer von der direkten Konkurrenz geworfen zu haben. Einem Bericht von 90min zufolge sollen sich die Leverkusener für Jonas Wind (26) vom VfL Wolfsburg interessieren.

Der Däne ist ein alter Bekannter von Bayer-Trainer Kasper Hjulmand (53), könnte die Offensivreihen der Leverkusener in der Tiefe verstärken und Spielpraxis für die WM 2026 in den USA sammeln.

Aber: Die Konkurrenz bei der Werkself ist riesig! Mit Patrik Schick (29), Christian Kofane (19) und Martin Terrier (28) wären gleich drei Stürmer in der Rangordnung vor Wind.