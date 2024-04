Reaktionen zum Titel: Fußball-Deutschland feiert Bayer Leverkusen - mit einer Ausnahme

Leverkusen - Bayer Leverkusen hat eine überragende Bundesliga -Saison am Sonntag mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft gekrönt. In den sozialen Medien überschlagen sich seitdem die Lobeshymnen auf die Mannschaft von Erfolgstrainer Xabi Alonso (42).

Nach dem 5:0-Sieg über Werder Bremen brachen alle Dämme in der BayArena in Leverkusen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Beim Tor zum 5:0 gegen Werder Bremen durch Florian Wirtz (20) in der 90. Minute brachen alle Dämme in der BayArena: Tausende Fans stürmten auf den Platz und feierten die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte mit ausgelassenen Jubelszenen.

Doch auch außerhalb des Rheinlandes war die Freude über die Wachablösung in der Bundesliga groß. So schreibt Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan (33) bei X: "Glückwunsch an Leverkusen zur Meisterschaft. Ob das verdient ist, kann es keine zwei Meinungen geben. Was für eine Leistung - wow!"

Sieht auch Weltmeister und Deutschland-Liebling Bastian Schweinsteiger (39) so: "Glückwunsch an Leverkusen zur Meisterschaft! Die Werkself hat eine großartige Entwicklung unter Xabi Alonso genommen und die Bundesliga in dieser Saison dominiert. Eine beeindruckende Leistung!"

Und auch von den Bundesliga-Konkurrenten hagelt es Glückwunsch-Nachrichten an die Werkself.