Schützenfest in der BayArena: Leverkusen zerlegt Schlusslicht Heidenheim

Leverkusen - Bayer Leverkusen hat den 1. FC Heidenheim in beeindruckender Manier deklassiert. Die Mannschaft von Kasper Hjulmand setzte sich gegen das chancenlose Tabellenschlusslicht souverän mit 6:0 (5:0) durch.

Angreifer Patrik Schick (29) eröffnete den Torreigen gegen den 1. FC Heidenheim. © Marius Becker/dpa

Vor 29.257 Zuschauern in der Leverkusener Arena trafen Patrik Schick (2. und 22. Minute), Jonas Hofmann (17.), Ernest Poku (27.) und Ibrahim Maza (45.+1. und 53.) für die Werkself.

Nach der jüngsten Niederlage in der Liga gegen den FC Bayern München festigt Leverkusen mit diesem Sieg seine Position unter den Top fünf. Für Heidenheim geht die Talfahrt nach fünf Spielen ohne Sieg und einem eingestellten Vereinsnegativrekord von fünf Auswärtsniederlagen in Serie indes weiter.

Im Vergleich zum 1:0 bei Benfica Lissabon gab es in der Startformation der Werkself drei Änderungen: Die Routiniers Robert Andrich, Jonas Hofmann und Patrik Schick begannen für Jarell Quansah, Claudio Echeverri und Christian Kofane. Heidenheims Trainer Frank Schmidt brachte nach dem 1:1 gegen Frankfurt Außenverteidiger Omar Traoré anstelle von Stürmer Stefan Schimmer.

Doch trotz der etwas defensiveren Grundausrichtung der Gäste schlug Leverkusen sofort zu. Schon nach zwei Minuten brachte Schick die Hausherren in Führung: Nach einem Ballgewinn von Maza in der eigenen Hälfte legte Poku im richtigen Moment quer, sodass der Torjäger mit einem platzierten Abschluss unten rechts sein viertes Saisontor erzielte.