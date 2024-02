Er traf, obwohl er hätte vom Platz fliegen können! Das schrieb die Frau des Bayer-Stars ihm vor dem Spiel

Hier nimmt Robert Andrich (29, M.) Maß und erzielt per Traumtor das 1:1. © Federico Gambarini/dpa

Denn in der Konversation hatte sie das Tor ihres Mannes vorausgesagt. Um 19.12 Uhr am Dienstagabend schrieb sie: "Du triffst heute, hab's im Gefühl."

Der Bayer-Star antwortete darauf mit einem großen Lachsmiley und einem Herzen. So richtig hatte er wohl selbst nicht dran geglaubt. Rund eineinhalb Stunden nach der Prophezeiung seiner Frau netzte Andrich per Traumtor aber wirklich ein.

"Als der Ball den Fuß verlassen hat, habe ich gemerkt: Der ist heute sehr, sehr schön. Ich habe den ersten Ballkontakt schon so, dass ich ihn mit dem zweiten schießen kann, und so komme ich überhaupt erst in die Situation und dann treffe ich ihn sehr, sehr schön und ich glaube unhaltbar", sagte der Torschütze nach dem Einzug ins Halbfinale am Sky-Mikrofon.

Dort stand aber noch eine ganz andere Szene im Fokus. Denn der robuste Defensivmann hatte in der ersten Halbzeit nach einem klaren Foul in der 18. Minute die Gelbe Karte gesehen.

Noch einmal 18 Minuten später räumte er Enzo Millot (21) von hinten ab, trat dem Gegenspieler dabei auf den Fuß.