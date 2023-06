Feuer-Schock bei Bundesliga-Star: Während er mit der Familie im Urlaub ist, brennt es in seinem Haus

Keine guten Zeiten für Robert Andrich (28): Im Mai zog er sich einen Mittelfußbruch zu, nun brannte es bei dem Spieler von Bayer Leverkusen. © Marius Becker/dpa

Als die drei gerade die Sonne am Strand genießen wollten, klingelte das Telefon. Die Feuerwehr war am anderen Ende und erklärte den geschockten Andrichs, was sich in ihren vier Wänden in der Nähe von Düsseldorf abgespielt hatte.

Alicia gab auf Instagram einen Einblick in die Zerstörung. Auf Bildern in ihrer Story sah man einen schwarzen Eingangsbereich zur Terrasse, auch Teile des Gartens waren verwüstet. Der Bereich der Terrasse wies ebenfalls Brandspuren auf.

"Wir hatten Glück, dass nicht alles in Flammen aufgegangen ist. Trotzdem ist es scheiße, der komplette untere Bereich muss entsorgt werden. Unsere Möbel müssen raus. Überall, wo die Tür auf war, ist der schwarze Ruß. Man kann nichts anfassen und nicht barfuß laufen", berichtet Alicia.

Das Erdgeschoss ist also unbewohnbar, dort gibt es auch keinen Strom und kein fließendes Wasser. Aufgrund der Belastung für die Atemwege soll sich die Familie dort so wenig wie möglich aufhalten. Deshalb schliefen sie erst einmal im Fitnessraum im Keller.