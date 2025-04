Simon Rolfes platzt der Kragen! Bayer-Boss rechnet mit Pokal-Verlierern ab

Für Patrik Schick (29, l.) und Co. ist der Traum von Berlin und der Titelverteidigung im DFB-Pokal jäh zerplatzt. © Friso Gentsch/dpa

Große Ambitionen, am Ende nur heiße Luft und jede Menge Peinlichkeit! So ist das blamable Ausscheiden der Werkself gegen Arminia Bielefeld zu beschreiben.

Einer, der die jüngsten 90 Minuten knallhart zusammenfasst: Simon Rolfes. In den sozialen Netzwerken zieht der Ex-Profi Bilanz, lässt dabei kein gutes Haar an seiner Mannschaft.

"[...] Gegen eine Mannschaft zu verlieren, die es schlichtweg verdient hatte - das trifft einen anderen Nerv", lautet die erste nüchterne Analyse.

Deutlich tiefer ins Detail geht der Meistermacher kurz darauf, zerpflückt dabei sämtliche Mannschaftsteile.

"Wir hingegen haben nicht die nötige Intensität gezeigt, die in einem solchen Spiel nötig ist. Nicht im Eins-gegen-Eins, nicht in der Verteidigung des Strafraums, nicht als Mannschaft. Wenn man in den entscheidenden Momenten keine Dominanz und Qualität zeigt, zahlt man den Preis."