Transfer-Coup für die Werkself: Bayer 04 luchst Ex-Coach Schmidt einen echten Superstar ab!

Benfica-Star Grimaldo (27, M.) besticht seit Jahren als offensivstarker Flügelverteidiger beim portugiesischen Rekordmeister.

Das gab der Tabellensiebte der Bundesliga am Montag auf seiner Homepage bekannt. Der spanische Abwehrmann kommt ablösefrei ins Rheinland und unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2027.

"Alejandro Grimaldo ist ein wendiger, sehr spielstarker Außenverteidiger, taktisch sehr versiert. Er ist torgefährlich und verfügt über viel Erfahrung und Klasse", schwärmte B04-Sportgeschäftsführer Simon Rolfes (41) im offiziellen Statement des Klubs.

Der Wechsel nach Deutschland sei für den zweifachen U21-Nationalkicker "eine spannende Herausforderung. Ich habe sieben Jahre lang bei einem europäischen Topverein gespielt, aber mich reizt es einfach, nun auch in der Bundesliga meine Stärken zu zeigen. Sie ist für mich eine der besten Ligen in Europa, und was das Ambiente und die Stimmung in den Stadien angeht, sicherlich einzigartig."

Der Linksfuß stammt aus der Jugend des FC Barcelona und ging 2016 ins iberische Nachbarland, wo er sich in der Folge als Stammkraft beim portugiesischen Rekordmeister etablierte.

Unter dem deutschen Coach Roger Schmidt (56) steht er kurz vor dem Gewinn seines vierten Liga-Titels und steuerte in wettbewerbsübergreifend 52 Partien starke sieben Treffer und 15 Vorlagen bei.