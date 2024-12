Unzufrieden mit Spielzeit: Angelt sich Bayer Leverkusen dieses englische Talent?

Leverkusen/Manchester - Schon einige englische Profis haben, um ihre Karriere in Schwung zu bringen, den Sprung von der Insel in die Bundesliga gemacht. Nun könnte das nächste vielversprechende Talent nach Deutschland zu Bayer Leverkusen wechseln: James McAtee (22) ist bei Manchester City nur Dauer-Reservist und will mehr Spielzeit.