Wechsel noch im Winter: Bayer-Angreifer geht zum Bundesliga-Rivalen

Leverkusen - Bayer Leverkusen leiht den argentinischen Stürmer Alejo Sarco (20) bis zum Ende dieser Saison an den Bundesliga -Rivalen Borussia Mönchengladbach aus.

Alejandro Sarco (20) wird Bayer Leverkusen bis Saisonende verlassen und für einen Rivalen auflaufen. © Federico Gambarini/dpa

Das gaben beide Clubs kurz vor dem Leverkusener Champions-League-Spiel bei Olympiakos Piräus bekannt.

Der 20 Jahre alte Sarco nahm für sein Land im vergangenen September und Oktober an der U20-Weltmeisterschaft teil.

Auch deshalb kam er in dieser Saison bislang nur auf drei Bundesliga-Einsätze für Bayer 04.

"Alejo ist ein talentierter, robuster und schneller Angreifer mit gutem Torriecher, der die direkten Duelle sucht und einen starken linken Fuß besitzt", sagte Gladbachs Sportchef Rouven Schröder (50).