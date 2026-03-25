Wird Kasper Hjulmand im Sommer gefeuert? Dieser Premier-League-Coach soll bei Bayer 04 hoch im Kurs stehen

Nach gutem Start ist Bayer 04 Leverkusen unter Trainer Kasper Hjulmand in eine Ergebniskrise geraten. Im Sommer könnte er daher abgelöst werden.

Von Florian Fischer

Leverkusen - Nach gutem Start ist Bayer 04 Leverkusen unter Trainer Kasper Hjulmand (53) in eine Ergebniskrise geraten. Zwar muss der Däne noch nicht um seinen Job fürchten, doch im Sommer könnte es zum Aus kommen - und ein Nachfolger soll schon auserkoren sein.

Bayer 04 Leverkusen könnte sich im Sommer von Trainer Kasper Hjulmand (53) trennen.
Bayer 04 Leverkusen könnte sich im Sommer von Trainer Kasper Hjulmand (53) trennen.  © Harry Langer/dpa

Dabei soll es sich um Fabian Hürzeler (33) handeln, der aktuell in der englischen Premier League Brighton & Hove Albion trainiert. Nach Informationen von "Sky Sport" schaue sich der Double-Sieger von 2024 die Situation um den deutschen Coach ganz genau an.

"Leverkusen ist nicht da, wo sie hinwollen. Fernando Carro will ja wieder eine Meistertruppe formen und intern traut man das Kasper Hjulmand nicht zu", erklärt Transfer-Experte Florian Plettenberg (38).

Demnach sei sicher, dass - falls die Verantwortlichen der Werkself rund um Simon Rolfes (44) und Fernando Carro (61) einen passenden Nachfolger finden - sie sich vom 53-jährigen Dänen im Sommer trennen werden.

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Zwar besitzt Hürzeler noch einen Vertrag bis 2027 bei den "Seagulls", dennoch sei der 33-Jährige definitiv ein Kandidat.

Neben Hürzeler: Bayer 04 Leverkusen hat noch andere Kandidaten auf der Liste

Fabian Hürzeler (33) gilt als aussichtsreicher Nachfolge-Kandidat bei der Werkself.
Fabian Hürzeler (33) gilt als aussichtsreicher Nachfolge-Kandidat bei der Werkself.  © Craig Thomas/News Images via ZUMA Press Wire/dpa

Seit 2024 ist der ehemalige Jugendspieler des FC Bayern München auf der Insel tätig. In seiner ersten Spielzeit landete er mit Brighton & Hove Albion auf dem achten Tabellenplatz.

Auch in dieser Saison sind die internationalen Plätze in Reichweite. Nachdem zuletzt der FC Liverpool mit 2:1 besiegt werden konnte, beträgt der Rückstand auf die "Reds", die den ersten regulären Startplatz belegen, nur noch sechs Zähler.

Zuvor war Hürzeler beim FC St. Pauli in der 2. Bundesliga tätig. Die Kiezkicker übernahm er Anfang Dezember 2022 auf dem letzten Tabellenplatz und führte sie noch auf den fünften Platz.

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In der darauffolgenden Saison 2023/24 sicherte er sich mit den Hamburgern am letzten Spieltag die Zweitligameisterschaft, die gleichbedeutend war mit dem Aufstieg - genug Bewerbungsschreiben für einen möglichen Trainerposten unterm Bayer-Kreuz.

Wie "Sky Sport" weiter berichtet, stehen jedoch noch weitere Kandidaten auf der Liste in Leverkusen.

Titelfoto: Harry Langer/dpa

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