Wird Kasper Hjulmand im Sommer gefeuert? Dieser Premier-League-Coach soll bei Bayer 04 hoch im Kurs stehen

Leverkusen - Nach gutem Start ist Bayer 04 Leverkusen unter Trainer Kasper Hjulmand (53) in eine Ergebniskrise geraten. Zwar muss der Däne noch nicht um seinen Job fürchten, doch im Sommer könnte es zum Aus kommen - und ein Nachfolger soll schon auserkoren sein.

Bayer 04 Leverkusen könnte sich im Sommer von Trainer Kasper Hjulmand (53) trennen. © Harry Langer/dpa

Dabei soll es sich um Fabian Hürzeler (33) handeln, der aktuell in der englischen Premier League Brighton & Hove Albion trainiert. Nach Informationen von "Sky Sport" schaue sich der Double-Sieger von 2024 die Situation um den deutschen Coach ganz genau an.

"Leverkusen ist nicht da, wo sie hinwollen. Fernando Carro will ja wieder eine Meistertruppe formen und intern traut man das Kasper Hjulmand nicht zu", erklärt Transfer-Experte Florian Plettenberg (38).

Demnach sei sicher, dass - falls die Verantwortlichen der Werkself rund um Simon Rolfes (44) und Fernando Carro (61) einen passenden Nachfolger finden - sie sich vom 53-jährigen Dänen im Sommer trennen werden.

Zwar besitzt Hürzeler noch einen Vertrag bis 2027 bei den "Seagulls", dennoch sei der 33-Jährige definitiv ein Kandidat.