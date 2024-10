"Wunschlösung" bei Alonso-Abgang: Wildert Bayer Leverkusen bei Bundesliga-Konkurrent?

Leverkusen - Wie lange wird Erfolgscoach Xabi Alonso (42) wohl noch an der Seitenlinie bei Bayer 04 Leverkusen stehen? Diese Frage haben sich wohl auch Sportchef Simon Rolfes (42) und Co. gestellt.

VfB Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß (42) ist offenbar ins Visier von Bayer 04 Leverkusen gerückt. © Tom Weller/dpa

Angeblich sollen sich die Bayer-Bosse nämlich schon auf einen Abgang des Spaniers beim Meister vorbereiten. Immerhin gilt der bei zahlreichen europäischen Top-Klubs als absolute Wunschlösung - neben dem FC Bayern München sollen auch der FC Liverpool und Real Madrid auf Alonso schielen.

Sollte der 42-Jährige tatsächlich bald vor dem Aus am Rhein stehen, könnte ein anderer Bundesliga-Coach in den Fokus der Werkself rücken: Wie der "Kicker" in seiner neuen Printausgabe berichtet, soll Bayer nämlich Sebastian Hoeneß (42) als "Wunschlösung" für eine Alonso-Nachfolge auserkoren haben.

Einen Wechsel ermöglichen soll dabei eine Ausstiegsklausel im Vertrag des Trainers von Vizemeister VfB Stuttgart. Medienberichten zufolge soll der gebürtige Münchener die Schwaben für eine Summe zwischen fünf und sieben Millionen Euro verlassen können.

Allerdings hat die Werkself große Konkurrenz im Werben um den Neffen von Bayern-Patron Uli Hoeneß (72). Wie unter anderem "Sky" berichtet, soll auch der kriselnde Traditionsklub Manchester United scharf auf den 42-Jährigen sein.