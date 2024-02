Xabi Alonso ganz cool vor Hammer-Woche: Schafft Bayer 04 unter ihm die Sensation?

Muss sich der Rekordmeister aus München also warm anziehen und um den zwölften Meistertitel in Folge bangen?

Gegen den überraschenden Tabellendritten der laufenden Spielzeit dürfte seine Truppe mit breiter Brust auflaufen, setzte sich die Werkself am Wochenende nach harten Kampf mit 2:0 bei Darmstadt 98 durch.

Einen Tag vor dem Duell gegen die Schwaben im Kampf ums Halbfinale denkt der Welt- und Europameister noch nicht an das kommende Wochenende.

Anfang Juli 2020 mussten sich die Ex-Leverkusener Lars (l.) und Sven Bender mit 2:4 im Pokalfinale gegen die Bayern geschlagen geben. © Annegret Hilse/Reuters/POOL/dpa

Vermutlich schon! Denn die Rheinländer spielen unter Alonso, der das Ruder in Leverkusen erst im Oktober 2022 übernommen hatte, eine der besten Saisons der Vereinsgeschichte.

Aber auch die Münchner spielen trotz zahlreicher Verletzungssorgen und Unstimmigkeiten rund um Thomas Tuchel (50) und Sky-Experte Didi Hamann (50) überzeugend.

Doch zurück zum Pokal: Da kann die Werkself, auch wegen des Ausscheidens der Bayern beim VfL Osnabrück, in diesem Jahr Historisches erreichen. "Es ist eine schöne Chance, das Halbfinale zu erreichen. Und wir sind sehr, sehr motiviert."

Allzu lange ist der jüngste Finaleinzug nicht her. In der Saison 2019/20 spazierte Leverkusen unter Ex-Coach Gerardo Seoane (45) munter ins Finale. Scheiterte dort allerdings an? Richtig, dem FC Bayern!