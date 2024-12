22.12.2024 19:25 608 Auswärtsfluch in Unterzahl gebrochen! BVB gewinnt wilden Schlagabtausch in Wolfsburg

Borussia Dortmund gewinnt in Unterzahl mit 3:1 beim VfL Wolfsburg und siegt damit zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison in der Ferne.

Von Aliena Rein

Wolfsburg - Wildes Spektakel zum Jahresabschluss zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg! Der BVB gewann dank drei Toren in sechs Minuten in Unterzahl mit 3:1 (3:0) gegen die Wölfe und brach endlich seinen Auswärtsfluch. Die Spieler von Borussia Dortmund kamen nach einer halben Stunde mit dem Jubeln kaum noch hinterher. © Swen Pförtner/dpa Schon zu Beginn der Partie hatten die Borussen die besseren Chancen, doch erst eine Ecke in der 25. Minute brachte die Führung: Die Hereingabe von Bensebaini landete beim sträflich frei gelassenen Donyell Malen, der artistisch gegen den Laufweg von Kamil Grabara einnetzte. Nur drei Minuten später spielte Julian Brandt einen herausragenden Pass in die Spitze, sodass Maximilian Beier frei vor dem Keeper des VfL auftauchte und mit einem sehenswerten Schlenzer an den linken Innenpfosten abschloss - 2:0. Doch das Duo hatte noch nicht genug! Borussia Dortmund Verwechselt und verhört: BVB-Trainer droht irrwitzige Sperre! In der 30. Minute war es Beier, der Brandt im Strafraum der Wölfe fand - und Grabara musste ein drittes Mal in sechs Minuten hinter sich greifen. Es schien, als würde der BVB seinen Auswärtsfluch (in der Bundesliga gelang in dieser Saison noch kein einziger Sieg in der Fremde) auf beeindruckende Art und Weise pünktlich zum Jahresende doch noch beenden. VfL Wolfsburg dreht in der zweiten Hälfte auf, Borussia Dortmund nur noch zu zehnt! Denis Vavro erzielte das 1:3 für die Wölfe. © Swen Pförtner/dpa In der zweiten Halbzeit jedoch ließen die Borussen den Druck des ersten Durchgangs vermissen, und prompt schlugen die Wölfe zurück! Gleich mehrfach verpasste der VfL den Anschlusstreffer, doch in der 58. Minute köpfte Denis Vavro eine Ecke von Maximilian Arnold zum 1:3 ein. Plötzlich war das Momentum aufseiten der Gastgeber, Mohammed Amoura schickte Lukas Nmecha auf die Reise, der frei durch gewesen wäre, jedoch von Pascal Groß gelegt wurde. Dafür sah der BVB-Star die Rote Karte für eine Notbremse - Borussia Dortmund war die letzte halbe Stunde nur noch zu zehnt! Borussia Dortmund Eigener Vater stellt sich gegen ihn: Neuer Wirbel um Alter von Moukoko! Es folgte ein wilder Schlagabtausch, in dem beide Teams gleich mehrfach einen Elfmeter forderten, aber schlussendlich konnte keine der beiden Mannschaften trotz zahlreicher Chancen den Ball noch im Kasten unterbringen. Damit feiert der BVB doch den ersten Auswärtssieg der Saison und stellt den Anschluss zum internationalen Geschäft wieder her, die Wölfe hingegen überwintern im Niemandsland der Tabelle. Erstmeldung von 18.23 Uhr, zuletzt aktualisiert um 19.25 Uhr. Statistik zum Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund Bundesliga, 15 Spieltag VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 1:3 (0:3) VfL Wolfsburg: Grabara - K. Fischer (46. Tomás), Vavro, Koulierakis - Baku, Arnold, Maehle (86. J. Kaminski) - Svanberg (46. L. Nmecha), Gerhardt (75. Özcan) - Wind, Amoura (86. Wimmer) Borussia Dortmund: Kobel - Groß, Can, N. Schlotterbeck, Bensebaini - F. Nmecha - Malen (64. Anton), Brandt (87. Reyna), Gittens (87. Adeyemi) - Beier (75. Couto), Guirassy Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (Freiburg im Breisgau) Zuschauer: 28.917 Tore: 0:1 Malen (25.), 0:2 Beier (28.), 0:3 Brandt (30.), 1:3 Vavro (58.) Gelbe Karten: Koulierakis (2), Gerhardt (1), Vavro (2) / Malen (1), Couto (4) Rote Karten: - / Groß (62./Notbremse) Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 FC Bayern München 15 47:13 36 2 Bayer 04 Leverkusen 15 37:21 32 3 Eintracht Frankfurt 15 35:23 27 4 RB Leipzig 15 24:20 27 5 1. FSV Mainz 05 15 28:20 25 6 Borussia Dortmund 15 28:22 25 7 SV Werder Bremen 15 26:25 25 8 Borussia Mönchengladbach 15 25:20 24 9 SC Freiburg 15 21:24 24 10 VfB Stuttgart 15 29:25 23 11 VfL Wolfsburg 15 32:28 21 12 1. FC Union Berlin 15 14:19 17 13 FC Augsburg 15 17:32 16 14 FC St. Pauli 15 12:19 14 15 TSG 1899 Hoffenheim 15 20:28 14 16 1. FC Heidenheim 15 18:33 10 17 Holstein Kiel 15 19:38 8 18 VfL Bochum 1848 15 13:35 6 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

Titelfoto: Swen Pförtner/dpa