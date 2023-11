Begnadigt: BVB-Toptalent Paris Brunner gibt Comeback und erlebt Schmach!

Es schmort also auf der Bank, das deutsche Supertalent, das in 18 Spielen für die deutsche U17- Nationalmannschaft sage und schreibe 15 Hütten markierte. 45 Minuten zieht der BVB diese Linie ohne Rücksicht auf Verluste durch.

Tapetenwechsel: Paris Brunner (17, l.) ist ab Montag für den DFB bei der U17-Weltmeisterschaft nominiert. © ATTILA KISBENEDEK / AFP

Doch der zweite Durchgang läuft mit ihm nur geringfügig besser. In der 56. Minute folgt das 0:2. Brunner zeigt jetzt so etwas wie Wut, setzt zum Dribbling an, sein anschließender Abschluss in der 67. Minute ist allerdings harmlos und seine beste Aktion.

Ein Teamkollege macht es zwei Minuten später besser und verkürzt zum 1:2, ehe kurz darauf Duisburgs Kaan Inanoglu (18) zum dritten Mal zuschlägt. So hatten sich weder Trainer Tullberg noch Talent Brunner den Nachmittag vorgestellt.

Ebenso wenig wie Mittelfeldchef Rafael Lubach (18), der die Faxen dicke hat und Rot wegen Meckerns im Duisburger Regen sieht. Ein trostloser Nachmittag. Während Duisburg feiert, verschwindet Brunner in der Kabine. Was für eine Schmach!

Die Dortmunder U19 lässt am zehnten Spieltag zum ersten Mal diese Saison Punkte liegen und kriegt mehr Gegentore als in zuvor allen Saisonspielen zusammen.

Paris Brunner dürfte das im Moment ziemlich gleichgültig gewesen sein, ab Montag ist er nämlich auf Reisen - die Nationalelf ruft. In Indonesien findet vom 10. November bis 2. Dezember die U17-Weltmeisterschaft statt.

Der DFB hält trotz aller Wirrungen und Stimmen an Brunner fest. Ausgang offen.