Transferexperte verrät: BVB angelt sich diesen brasilianischen Weltmeister

Dortmund - In drei Wochen startet mit dem DFB-Pokal die Saison für Borussia Dortmund , die heiße Phase der Kaderzusammenstellung ist bereits eingeläutet. Wie Transferexperte Fabrizio Romano (31) jetzt verrät, hat an der BVB-Angel ein dicker Fisch angebissen.

"Couto hat das Vertragsangebot bereits angenommen, er will zum BVB und ist reisebereit", schreibt Romano in den sozialen Medien.

Nun soll er die "Citizens" gänzlich verlassen. Laut Romano steht eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro im Raum. Möglich ist auch, dass Couto erstmal ausgeliehen wird, die Borussen sich aber eine Kaufpflicht nach einem Jahr auferlegen.

Tim Warner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Couto (r.) in den Farben des FC Girona gegen Vinicius Jr. (24, l.) von Real Madrid. © OSCAR DEL POZO / AFP

Auf der rechten Abwehrseite haben die Schwarz-Gelben auch dringend Handlungsbedarf, denn mit Julian Ryerson (26) steht nur ein etatmäßiger Rechtsverteidiger im aktuellen Kader des BVB.

Die internationale Erfahrung des potenziellen Neuzugangs ist aber überschaubar. Nur neun Spiele in der Europa League hat er bislang 2021 und 2022 mit dem SC Braga bestritten. Die Königsklasse, in der die Schwarz-Gelben auch in der kommenden Saison spielen, ist Neuland für den Brasilianer.

Zumindest gelang ihm aber nach einer erfolgreichen Jugendzeit in der Auswahl seines Landes der Sprung in die A-Nationalmannschaft. Bei der Copa América 2024 stand er bei den vier Spielen bis zum Viertelfinale im Kader, kam jedoch nie zum Einsatz.

Seine beste Bilanz lautet auf Vereinsebene 95 Spiele mit fünf Toren und 17 Vorlagen für den FC Girona. Dabei hat der Brasilianer aber auch 16 Gelbe Karten kassiert.

Der BVB soll dem Riesen-Talent einen weiteren Karriere-Schub verschaffen, die Schwarz-Gelben würden mit ihm ihren Wunschspieler bekommen.