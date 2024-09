Hitziges Revierderby: BVB meldet sich nach Debakel-Start zurück

Bochums Dani de Wit (2.v.r.) legte das zweite Tor für den VfL nach. © INA FASSBENDER / AFP

Der vermeintliche Underdog schlug bereits in der Anfangsphase eiskalt doppelt zu. Erst kombinierte sich das Team von Coach Peter Zeidler in der 16. Minute sehenswert durch die schwarz-gelben Reihen und fand schließlich Matus Bero, der das Leder schnörkellos zur Führung in die Maschen jagte.

Keine fünf Zeigerumdrehungen später patzte dann auch noch Gregor Kobel nach einem heiklen Schlotterbeck-Rückpass. Plötzlich setzte der BVB-Keeper nämlich zum Dribbling an und spitzelte den Ball genau in die Füße von Dani de Wit, der ihn nur noch ins leere Tor schieben musste (21.).

Im Anschluss rafften sich die Hausherren aber allmählich auf, drängten immer energischer auf den Anschluss - und belohnten sich schließlich noch vor der Pause. Nach einer Brandt-Flanke von der rechten Seite stieg Serhou Guirassy in der Mitte am höchsten und nickte zum 1:2 aus Dortmunder Sicht ein (44.).

Im zweiten Durchgang erhöhte die Sahin-Elf den Druck sogar, bis ausgerechnet Ex-Borusse Felix Passlack im eigenen Sechzehner zu spät gegen Guirassy kam. Emre Can verwandelte den fälligen Strafstoß sicher (61.).