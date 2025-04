Hiobsbotschaft für den BVB! Plötzliches Saison-Aus für Schlotterbeck

BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck (25) muss den Rest der Saison zuschauen. © Jan Woitas/dpa

Wie der BVB am Montagnachmittag verkündete, wird Schlotterbeck dem Klub in dieser Saison in keinem Wettbewerb mehr zur Verfügung stehen. Eine genaue Aussage zur Ausfalldauer blieb aus.

"Nicos Ausfall trifft uns sehr hart. Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat in dieser Saison mit konstant guten Leistungen überzeugt", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl (45).

Und weiter: "Wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird und bekommt von uns auf dem Weg zurück die maximale Unterstützung."

Wie sich Schlotterbeck die Verletzung zuzog, gab der BVB nicht bekannt - zwar fehlte der Innenverteidiger beim 4:1-Sieg am Samstag gegen den SC Freiburg, allerdings wegen einer Gelbsperre und nicht aus Verletzungsgründen.

Bild zufolge erlitt Schlotterbeck die langwierige Knieverletzung im Training.