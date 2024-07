BVB-Coach Sahin spricht nach Peinlich-Pleite Klartext: "Wird nicht spielen!"

Pathum Thani (Thailand) - So hatte sich Borussia Dortmund den Start in die Asien-Tour sicher nicht vorgestellt! Gleich im ersten Testspiel in Fernost setzte es eine satte 0:4-Pleite - gegen den thailändischen No-Name-Klub BG Pathum United. Neu-Trainer Nuri Sahin (35) reagierte entsprechend angefressen und verlor klare Worte.