Erbitterter Transfer-Rosenkrieg um Ex-BVB-Star: "Möge Gott euch vergeben!"

Trabzon (Türkei) - Der Transfer-Rosenkrieg zwischen Thomas Meunier (32) und Trabzonspor geht in die nächste Runde! Nach den Giftpfeilen und Drohgebärden des türkischen Erstligisten hat der belgische Rechtsverteidiger nun in aller Deutlichkeit dagegengehalten.

Von Sommer 2020 bis Februar 2024 war Thomas Meunier (32, r.) für den BVB in der Bundesliga am Ball. © David Inderlied/dpa

Weil der Ex-BVB-Star von "mehr als einer Person an den Pranger gestellt worden war", sah er sich nun zu einer Richtigstellung in den sozialen Netzwerken genötigt.

"Ich überlege, rechtliche Schritte gegen die Lügner einzuleiten, die kein Problem damit haben, ihre Verbitterung und ihre Lügen in der Presse zu teilen. Möge Gott ihnen vergeben", wetterte der 32-Jährige.

Rumms, der hat gesessen! Doch der Reihe nach. Infolge seines Abschieds von Borussia Dortmund im Februar heuerte der Defensivakteur in der Türkei an der Schwarzmeerküste an.

Dabei ließ er sich aber eine Klausel in den Vertrag schreiben, die einen erneuten ablösefreien Wechsel nach der Saison erlaubte, wenn er sie bis zum 15. Juli aktiviert. Der Fall trat ein, anschließend wechselte Meunier für lau nach Frankreich zu OSC Lille.

Unmittelbar nach der Aktivierung wandte sich der Klubpräsident des Süper-Lig-Vertreters, Ertuğrul Doğan (47), jedoch mit bösen Vorwürfen an die Öffentlichkeit.

Der Belgier habe seine Klausel 23.55 Uhr, also fünf Minuten vor Ablauf der Frist, per Mail gezogen, wie der Vereinsboss gegenüber A Spor behauptete.