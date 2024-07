Nächster Topklub klopft an: BVB-Abgang von Füllkrug immer wahrscheinlicher!

Niclas Füllkrug (31) wechselte erst Ende August 2023 zu Borussia Dortmund. Steht er jetzt schon wieder vor dem Abflug? © Carmen Jaspersen/dpa

Gleich vier Stürmer hat der BVB derzeit im Kader, neben Neuzugang Guirassy und Füllkrug kämpfen auch Sébastien Haller (30) und Youssoufa Moukoko (19) um Einsatzzeiten im Angriffszentrum.

Sowohl Haller als auch Moukoko sollen deshalb auf der Streichliste der Borussen stehen, doch auch ein Füllkrug-Abgang erscheint derzeit realistisch.

So soll bereits Kontakt zwischen dem 21-maligen Nationalspieler und der AC Mailand bestehen, doch wie die spanische Sportzeitung AS berichtete, wirft jetzt offenbar auch Atlético Madrid seinen Hut in den Ring!

Bei den Madrilenen gilt es, die Lücke zu füllen, die der spanische Nationalmannschaftskapitän Álvaro Morata (31) hinterlassen hat: Der Stürmer wechselte ausgerechnet zu Milan und könnte dementsprechend dort in der kommenden Saison das Sturmduo mit Füllkrug bilden.