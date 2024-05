BVB besiegt PSG, doch über eine Sache ärgern sich die TV-Zuschauer gewaltig

"Ton bei Amazon ca. 1 Sekunde verzögert?", fragte ein X-User und erhielt zahlreiche Antworten, die von "Same hier. Irritiert bei Tritten gegen den Ball" über "Dachte schon, es liegt an mir" bis hin zu "schrecklich" und "nervt" reichten.

Denn von Beginn der Partie an passten Bild und Ton nicht richtig zusammen. Nicht nur der Kommentator war stets ein wenig zu spät für das Geschehen auf dem Platz zu hören, auch der Stadionton traf verzögert ein und sorgte für ein unangenehmes Zuschauererlebnis.

Borussia Dortmund steht im Finale der Champions League. © Robert Michael/dpa

Doch damit nicht genug: Zu Beginn der Übertragung ruckelte außerdem das Bild immer wieder, hatte kurze Aussetzer, Fans beschwerten sich über die Bildqualität. Zudem war vielen Zuschauern die Tonabmischung zu unausgewogen, der Stadionton im Vergleich zum Kommentar zu laut.

Im Laufe der ersten Halbzeit behob Amazon das Problem allerdings, sodass die Zuschauer sich vollumfänglich auf das Match vom BVB konzentrieren konnten.

Dafür wurden sie mit dem Einzug ins Endspiel belohnt - und dürfen am heutigen Mittwochabend darauf hoffen, dass Bayern München gegen Real Madrid gewinnt und so die Neuauflage des Champions-League-Finales 2013 sogar am selben Ort wie damals perfekt macht.