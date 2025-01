BVB-Boss Ricken faltet Spieler gnadenlos zusammen: "Peinlich und beschämend"

Lars Ricken (48) nahm nach dem Fiasko an der Kieler Förde gar kein Blatt vor den Mund. © Bernd Thissen/dpa

"Die erste Halbzeit war unwürdig. Profifußball ist Leistungssport und da musst du 90 Minuten abrufen. Daran müssen wir uns messen lassen. Die Tabelle spricht eine eindeutige Sprache", wetterte der Sport-Geschäftsführer nach dem Abpfiff am Sky-Mikrofon.

Mit einem 0:3-Rückstand sowie desolaten 45 Minuten im Gepäck verabschiedete sich die Mannschaft von Coach Nuri Sahin (36) am Dienstagabend in die Kabine, der Seitenwechsel brachte nur bedingt Besserung, die Aufholjagd kam zu spät. Derweil rückten die CL-Plätze in immer weitere Ferne.

Den Trainer wollte Ricken für das Debakel allerdings nicht verantwortlich machen: "Nuri hat die Mannschaft vor dem Spiel nicht nur taktisch, sondern auch emotional hervorragend eingestellt. Er steht nicht zur Disposition."

Stattdessen nahm er die Profis schonungslos in die Pflicht: "Wir haben Top-Spieler, sie haben alle Möglichkeiten. Wir haben Top-Trainer. Jedes Heimspiel 80.000 Fans, sie bekommen alle Unterstützung, die es gibt", so der 48-Jährige.

"Das ist peinlich und beschämend, wie wir heute die schwarz-gelben Farben präsentiert haben", knallte es anschließend aus dem ehemaligen DFB-Akteur heraus.