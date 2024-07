BVB-Deal "äußerst gefährdet": Fällt Guirassy etwa monatelang aus?

Serhou Guirassys (28) Wechsel zu Borussia Dortmund war quasi unter Dach und Fach - bis zum Medizincheck. © Tom Weller/dpa

Denn beim Medizincheck wurde eine Verletzung festgestellt, die noch nicht ausgeheilt war, Borussia Dortmund legte den Transfer daher vorerst auf Eis.

Wie Sky jetzt berichtete, rechnen die BVB-Ärzte damit, dass der Goalgetter mindestens vier Wochen lang ausfällt, Bild zufolge sollen sie sogar befürchten, dass er bis zu drei Monate lang fehlen würde. Nach übereinstimmenden Informationen beider Portale handelt es sich um eine Außenbandverletzung im rechten Knie.

In diesem Fall würde der Guineer die gesamte Saisonvorbereitung verpassen - keine Option für den Revierklub, der wohl keine 18 Millionen Euro in einen halb fitten Guirassy investieren will.

Laut Bild sehen daher beide Klubs den Deal derzeit als "äußert gefährdet"!