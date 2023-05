BVB nimmt Shootingstar ins Visier: Dieser pfeilschnelle Knipser mischt die Ligue 1 auf!

Lois Openda (23, vorn) hat großen Anteil an der Spitzen-Saison des Tabellenzweiten RC Lens. © CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Der aktuelle Spitzenreiter der Bundesliga soll nämlich an Lois Openda (23) vom RC Lens interessiert sein, wie der belgische Sportjournalist Sacha Tavolieri auf Twitter vermeldet.

Demnach beobachten die Schwarz-Gelben den Werdegang des pfeilschnellen Stürmers bereits seit seinem Leih-Wechsel vom FC Brügge zu Vitesse Arnheim im Sommer 2020.

Dort blühte der wieselflinke Angreifer in der Folge auf und steuerte schon in seinem ersten Jahr zehn Treffer und vier Vorlagen in 33 Eredivisie-Einsätzen bei.

Die zweite Saison verlief noch erfolgreicher, denn Openda steigerte seine Ausbeute auf 18 Liga-Tore, zudem netzte er fünfmal auf internationaler Ebene ein.

Brügge wurde nach zwei Spielzeiten zum Nutznießer der steilen Entwicklung in den Niederlanden und kassierte von Lens knapp zehn Millionen Euro für den mittlerweile 23-jährigen Goalgetter.

Der fühlte sich aber auch in Frankreich pudelwohl und machte einfach den nächsten Schritt: In der aktuellen Saison kommt der Rechtsfuß beim Tabellenzweiten auf bärenstarke 19 Buden, womit er im Moment der sechstbeste Torschütze der Ligue 1 ist.