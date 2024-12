BVB-Schock: Niklas Süle fällt monatelang aus, sogar die OP droht!

Niklas Süle (29, am Boden) wird dem BVB monatelang fehlen. © IMAGO / HMB-Media

Beim Innenverteidiger ist eine alte Verletzung am Syndesmoseband im linken Knöchel wieder aufgebrochen. "Niki wird einige Monate ausfallen, hat eine schwere Verletzung. Es ist die gleiche Verletzung, komplett unglücklich, dass jemand gleich zweimal auf die Stelle drauffällt oder drauftritt. Es ist schon sehr bitter, weil wir Niki gebraucht haben", so ein sichtlich enttäuschter Sahin bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Champions League am Mittwochabend gegen den FC Barcelona und Trainer Hansi Flick.

Süle musste im vergangenen Spiel bei Borussia Mönchengladbach (1:1) in der 84. Minute verletzt vom Platz. Er humpelte vom Rasen, da war bereits klar, dass es nicht gut aussieht. Wenige Stunden später bestätigten sich dann die schlimmsten Befürchtungen.

"Er hat ein gutes Spiel in Gladbach gemacht. Er hat gerade eine Pechsträhne mit den Verletzungen", so Sahin.

Ganz bitter ist es nicht nur fürs Team, sondern für Süle selbst. Denn nach wochenlangen Problemen mit dem Syndesmoseband hatte er erst im Heimspiel gegen den FC Bayern am 30. November (1:1) sein Comeback gefeiert.