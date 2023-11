BVB-Schock: Starspieler reist verletzt von Nationalmannschaft ab!

Es wäre eine Hiobsbotschaft für den BVB: Torhüter Gregor Kobel (25, r.) droht verletzt auszufallen. © Bernd Thissen/dpa

Offenbar leidet der 25-Jährige unter muskulären Problemen, wie der Schweizerische Fußballverband SFV auf seiner Homepage bekannt gab.



Kobel wird für das EM-Qualifikationsspiel gegen den Kosovo am Samstagabend (20.45 Uhr) noch bei seiner Mannschaft bleiben, am Sonntag jedoch nach Dortmund zurückreisen und deshalb auch die zweite Quali-Begegnung gegen Rumänien verpassen.

Für den Dortmunder Keeper, der bei der Nationalmannschaft die Nummer 2 hinter Ex-Bayern-Torhüter Yann Sommer (34) ist, wurde Anthony Racioppi (24) von den Young Boys Bern nachnominiert.

Für den BVB kommt ein potenzieller Kobel-Ausfall zur Unzeit: Bei den Schwarz-Gelben stehen in den kommenden Wochen in allen Wettbewerben entscheidende Spiele an.