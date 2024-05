Ob den Fans das gefällt? BVB soll Interesse an Skandal-Profi zeigen!

Dortmund - Borussia Dortmund hat in dieser Saison international für Furore gesorgt und kann daher mit gefüllten Kassen auf Shoppingtour gehen. Ein neues Gerücht birgt allerdings Konfliktpotenzial. Die Schwarz-Gelben sollen nämlich ins Rennen um Mason Greenwood (22) eingestiegen sein.

Sportlich konnte der Linksfuß im Vorort von Madrid überzeugen, in 34 Pflichtspielen steuerte er 16 Scorerpunkte (zehn Treffer, sechs Vorlagen) bei. Die "Red Devils" wollen ihn demnach aber trotzdem verkaufen.

Dort steht der frühere Nationalstürmer immer noch unter Vertrag, auch wenn er seit vergangenen September an den FC Getafe nach Spanien ausgeliehen ist.

Bei Manchester United soll Mason Greenwood (22) trotz guter Leistungen während seiner Leihe keine Zukunft mehr haben. (Archivfoto) © Rui Vieira/AP/dpa

Die Vorwürfe hängen dem Knipser derweil immer noch nach. Erst am gestrigen Samstag musste das Spiel von Getafe bei Deportivo Alaves für ganze 18 Minuten unterbrochen werden, weil der 22-Jährige vom heimischen Publikum mit "Greenwood, stirb!"-Rufen verschmäht worden war.

Nachdem der Stadionsprecher die Anhänger zu Ruhe ermahnte, konnte es schließlich weitergehen. Es handelte sich dabei aber nicht um den ersten Vorfall dieser Art.

Ob sich Dortmund diesen Bären ans Bein binden will, darf bezweifelt werden. Vor allem, da man so viel Geld noch nie für einen Neuzugang in die Hand genommen hat - und mit Jadon Sancho (24) noch ein anderer kostspieliger United-Profi auf dem schwarz-gelben Wunschzettel steht.

Der Mirror spekuliert allerdings sogar über einen möglichen Doppel-Deal, der beide England-Stars nach Deutschland bringen würde.