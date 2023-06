BVB stellt vier Profis ins Schaufenster, doch Real baggert lieber am nächsten Juwel!

US-Talent Giovanni Reyna (20, r.) und Thorgan Hazard (30) könnten den BVB in diesem Sommer verlassen. © Stefan Constantin/dpa, Swen Pförtner/dpa

Durch den Verkauf von Jude Bellingham (19) hat der BVB zwar schon reichlich Zaster für eine eigene Shoppingtour eingenommen, doch wenn es nach Sportdirektor Sebastian Kehl (43) geht, sollen wohl noch mindestens 27 Millionen Euro hinzukommen.

Laut einem Bericht der Bild-Zeitung handelt es sich dabei nämlich um die Summe, die sich der Bundesligist für Nico Schulz (30), Thomas Meunier (31), Thorgan Hazard (30) und Giovanni Reyna (20) erhofft.

Demnach wäre man sogar bereit, Ex-Nationalspieler Schulz zu verschenken, um wenigstens sein Gehalt einzusparen. Rechtsverteidiger Meunier soll hingegen für etwa fünf Millionen Euro über die Theke gehen.

Beim belgischen Abwehrmann und seinem Landsmann Hazard steht das finale Vertragsjahr an, Letzterer darf den Signal Iduna Park offenbar für lediglich zwei Millionen Euro verlassen. Die zweite Hälfte der abgelaufenen Saison hatte der Linksaußen bei der PSV Eindhoven in den Niederlanden verbracht und dabei in neun Liga-Partien einen Treffer erzielt.

Das Quartett der Verkaufskandidaten wird von Mittelfeld-Talent Reyna komplettiert, bei dem die Dortmunder dem Bericht zufolge ab einer Summe von 20 Millionen Euro gesprächsbereit wären.